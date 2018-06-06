Из-за ямы на Авиаторов мотоцикл врезался в автомобиль

В 16:05 на проспекте Авиаторов произошло ДТП. Мотоциклист влетел в «Оку» в районе дома № 97.

«Ока» ехала в сторону улицы Красноборской и притормозила перед очередной ямой, а вот ехавший за машиной мотоцикл скорости не сбавил и влетел в машину.

На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

— Мотоциклист получил травму колена и отправлен в больницу, — рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ярославской области.

Из-за аварии транспорт на проспекте Авиаторов встал в пробке.

Еще один мотоцикл вчера вечером врезался в машину в Брагино. Пассажирка мотоцикла лежала без сознания.