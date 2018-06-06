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Из-за ямы на Авиаторов мотоцикл врезался в автомобиль
6 июня 2018 17:58
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В 16:05 на проспекте Авиаторов произошло ДТП. Мотоциклист влетел в «Оку» в районе дома № 97.
«Ока» ехала в сторону улицы Красноборской и притормозила перед очередной ямой, а вот ехавший за машиной мотоцикл скорости не сбавил и влетел в машину.
На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
— Мотоциклист получил травму колена и отправлен в больницу, — рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ярославской области.
Из-за аварии транспорт на проспекте Авиаторов встал в пробке.
Еще один мотоцикл вчера вечером врезался в машину в Брагино. Пассажирка мотоцикла лежала без сознания.
Фото: Первый ярославский автопортал/VK.com
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