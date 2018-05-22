На проспект Авиаторов выделили 130 миллионов: почему не ремонтируют

Ремонт на проспекте Авиаторов никак не начнётся

На ремонт проспекта Авиаторов в Ярославле выделили 130 миллионов рублей. Работы пройдут от улицы Дачной до 3-й Яковлевской. Ремонт предстоит капитальный: полностью заменят асфальт, светофоры, дублёры, а также тротуары. Но работы не начнут до тех пор, пока не завершатся работы на пролегающих в этой зоне сетях.

— На проспекте Авиаторов мы уже заменили участок водопровода. Освободим проезжую часть до 1 июня, — пообещал заместитель технического директора по водоснабжению «Ярославльводоканал» Сергей Белов. — Здесь сеть водопровода была единственной, когда начинали застраивать Заволжский район, заложили ее в 60-е годы. Сейчас старые чугунные трубы мы меняем на новые трубы из ПВХ. Гарантия на них — 50 лет.

Кстати, в мэрии Ярославля называли другую причину, по которой не делают проспект Авиаторов.