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В Угличе застукали пенсионерку, воровавшую цветы с клумбы
19 июня 2018 19:36
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— Настоящая гангста в очках! — пишут пользователи, посмотревшие видео с пенсионеркой, укравшей цветы с чужой клумбы. Видео выложила жительница Углича, которой стало обидно, что её гвоздики перекочевали с вазона у подъезда на чужую клумбу.
— Ее вообще ничего не засмущало — машина стояла у дома, камеры висят, — удивляется Ольга Новикова.
Судя по видео, пожилая женщина всё же переживает — осторожно подходит к цветам и, выдернув их, быстро кладёт в пакет и уходит.
Материалом заинтересовались в полиции. Сейчас выясняют, кто покусился на чужую красоту и что этой женщине теперь за это будет.
Фото: Ольга Новикова
Видео: Ольга Новикова
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