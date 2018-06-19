В Угличе застукали пенсионерку, воровавшую цветы с клумбы

Цветы перекочевали в сумку пенсионерки

— Настоящая гангста в очках! — пишут пользователи, посмотревшие видео с пенсионеркой, укравшей цветы с чужой клумбы. Видео выложила жительница Углича, которой стало обидно, что её гвоздики перекочевали с вазона у подъезда на чужую клумбу.

— Ее вообще ничего не засмущало — машина стояла у дома, камеры висят, — удивляется Ольга Новикова.

Судя по видео, пожилая женщина всё же переживает — осторожно подходит к цветам и, выдернув их, быстро кладёт в пакет и уходит.

Материалом заинтересовались в полиции. Сейчас выясняют, кто покусился на чужую красоту и что этой женщине теперь за это будет.