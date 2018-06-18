В Ярославской области мотоциклист головой врезался в дельтаплан: погиб человек

Водитель дельтаплана получил травму бедра

Необычное происшествие произошло возле деревни Инальцино Борисоглебского района. Здесь 16 июня мотоцикл врезался в дельтаплан.

— Дельтаплан под управлением профессионального летчика собирался взлетать, чтобы опрыскивать поля от вредителей, — написала на своей странице в фейсбуке Елена Батуева. — В качестве взлетной полосы он использовал обычную автомобильную дорогу. И в этот самый момент по этой дороге ехал мотоцикл с двумя местными жителями.

Водителю мотоцикла помощь оказали на месте

Когда дельтаплан уже взлетал, ему в шасси врезался мотоцикл. Как рассказали свидетели, водитель мотоцикла ударился головой о колесо планера. Дельтаплан упал, придавил лётчика. Мужчину увезли в больницу с переломом бедра. 31-летний водитель мотоцикла получил травму головы, меньше повезло пассажиру. 29-летний мужчина скончался.

Вчера серьёзное ДТП произошло на подъезде к Ярославлю со стороны Костромы. От удара одну машину отбросило на обочину и перевернуло на крышу. На трассе выросла огромная пробка.