В Ярославле пройдёт митинг против повышения пенсионного возраста

Перспективы, которые сулит нововведение, не радуют

Ярославль присоединится к общероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста, о котором было объявлено на прошлой неделе. О намерении выйти на митинг рассказал лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв.

— Народный протест состоится 28 июля, — написал на своей странице в «Фейсбуке» Воробьёв. — Дата связана с тем, что на время ЧМ запретили акции протеста во многих протестных городах.

О повышении пенсионного возраста объявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он уточнил, что все изменения будут проходить постепенно и растянутся на несколько лет.

— Несмотря на поздний старт по этому вопросу, предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году, и в 63 года для женщин — в 2034 году, — объяснил Медведев. — Например, мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году — соответственно в возрасте 61 года и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году — соответственно в возрасте 62 и 57 лет.

Однако и такие обещания не смягчили удар — на сайте петиций уже более миллиона человек подписали обращение против повышения пенсий. А ярославцы уже обсмеяли это нововведение.