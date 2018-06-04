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Пятёрка встала в пробке: маршрутки и машины едут по трамвайным путям
4 июня 2018 19:21
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Улица Чкалова встала в большой пробке. На перекрестке с улицей Белинского не могли разъехаться две машины и перекрыли всю дорогу.
— Машины встали в пробке практически от «Гиганта», — написали очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Некоторые свернули и уехали дворами, а некоторые поехали по рельсам вместе с трамваями.
В группе выложили фото, как перед трамваем едет автомобиль и маршрутка.
— Когда ждал трамвая, а приехала маршрутка, — начали шутить ярославцы.
В Ярославле ищут очевидцев аварии, которая произошла в Карабихе, где «Рено» помял три машины.
Фото: Подслушано в Ярославле/VK.com
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