Пятёрка встала в пробке: маршрутки и машины едут по трамвайным путям

Ярославцы начали шутить над снимками маршрутки на трамвайных путях

Улица Чкалова встала в большой пробке. На перекрестке с улицей Белинского не могли разъехаться две машины и перекрыли всю дорогу.

— Машины встали в пробке практически от «Гиганта», — написали очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Некоторые свернули и уехали дворами, а некоторые поехали по рельсам вместе с трамваями.

В группе выложили фото, как перед трамваем едет автомобиль и маршрутка.

— Когда ждал трамвая, а приехала маршрутка, — начали шутить ярославцы.

Столкнувшиеся машины полностью перекрыли дорогу

В Ярославле ищут очевидцев аварии, которая произошла в Карабихе, где «Рено» помял три машины.