Глава департамента охраны объектов культурного наследия в Ярославской области покидает свой пост

Дмитрий Турбин

Сегодня стало известно, что ещё один ярославец уйдёт с руководящей должности в правительстве Ярославской области.

Директор областного департамента охраны объектов культурного наследия Дмитрий Турбин сегодня работает последний день.

— Завтра на заседании правительства это будет озвучено, — рассказал источник 76.ru, близкий к правительству Ярославской области.

Этот департамент создали в 2015 году, с тех пор его возглавлял Дмитрий Турбин.

Турбин высказывался в отношении стройки «Волков-плаза» в центре Ярославля, а также был против возведения колеса обозрения.