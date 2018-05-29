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Глава департамента охраны объектов культурного наследия в Ярославской области покидает свой пост
29 мая 2018 13:45
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Сегодня стало известно, что ещё один ярославец уйдёт с руководящей должности в правительстве Ярославской области.
Директор областного департамента охраны объектов культурного наследия Дмитрий Турбин сегодня работает последний день.
— Завтра на заседании правительства это будет озвучено, — рассказал источник 76.ru, близкий к правительству Ярославской области.
Этот департамент создали в 2015 году, с тех пор его возглавлял Дмитрий Турбин.
Турбин высказывался в отношении стройки «Волков-плаза» в центре Ярославля, а также был против возведения колеса обозрения.
Фото: Дмитрий Турбин / faccebook.com
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