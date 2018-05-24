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Салют в День города в Ярославле: откуда лучше смотреть
24 мая 2018 12:32
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В День города в Ярославле устроят большой салют. Мы выяснили, откуда его будут запускать.
— Фейерверк запустят с баржи на Волге, напротив ресторана «Волга-Волга», — рассказали в мэрии.
Всё о праздновании Дня города — 2018.
Получается, будет три самых удобных площадки, чтобы насладиться салютом:
— верхний и нижний ярус Волжской набережной;
В этом году ярославцев ждёт большая программа на День города. Веселиться будем и в центре, и на площадках в районах. Полную программу праздника смотрите здесь.
Фото: Александра Савельева
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