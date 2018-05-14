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Над полигоном «Скоково» взлетели дроны: как выглядит гигантская свалка с воздуха
14 мая 2018 09:11
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Кажется, мусорный полигон «Скоково» в Ярославле обсудили уже со всех сторон. И журналистов по кучам мусора пускали побродить, и радиацию здесь каждый день замеряют.
Но для полного масштаба картины предлагаем вам взглянуть на одну из крупнейших свалок в ЦФО сверху. Ярославский блогер Данила Грибов поднял дрон в окрестностях свалки, чтобы показать её масштаб.
Полигон «Скоково» занимает площадь 60 гектаров. Он располагается в 5 километрах от границы Ярославля. Здесь мы публиковали карту близости полигона к жилым домам Дзержинского района.
— Московский мусор — это капля в море для полигона, — уверял ранее директор «Скоково» Александр Сипратов. — Полигона хватит ещё на 20 лет, я вас уверяю. Сейчас здесь максимальная высота 25 метров. Ещё до 50 метров можем работать.
— Я решил проверить масштаб бедствия сверху, — рассказал о своей идее блогер Данила Грибов.
Большой фоторепортаж с полигона мы публиковали тут.
Фото: Данила Грибов / youtube, Данила Грибов / youtube.com
Видео: Данила Грибов
Далее: Венецианский Джокер, японский самурай, средневековый палач: в Ярославль привезли уникальную выставку
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