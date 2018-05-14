Над полигоном «Скоково» взлетели дроны: как выглядит гигантская свалка с воздуха

Горка с дымком, на самом деле, достигает высоты восьмиэтажного дома

Кажется, мусорный полигон «Скоково» в Ярославле обсудили уже со всех сторон. И журналистов по кучам мусора пускали побродить, и радиацию здесь каждый день замеряют.

Но для полного масштаба картины предлагаем вам взглянуть на одну из крупнейших свалок в ЦФО сверху. Ярославский блогер Данила Грибов поднял дрон в окрестностях свалки, чтобы показать её масштаб.

Серый холм - это мусор с землей

— Московский мусор — это капля в море для полигона, — уверял ранее директор «Скоково» Александр Сипратов. — Полигона хватит ещё на 20 лет, я вас уверяю. Сейчас здесь максимальная высота 25 метров. Ещё до 50 метров можем работать.

— Я решил проверить масштаб бедствия сверху, — рассказал о своей идее блогер Данила Грибов.

Большой фоторепортаж с полигона мы публиковали тут.