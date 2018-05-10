Ярославцы встанут с одиночными пикетами на дороге к «Скоково»

Люди планируют выйти с одиночными пикетами

Активисты собрались выстроиться с одиночными пикетами по дороге к полигону «Скоково», чтобы высказать свою позицию против ввоза в Ярославль мусора из Московской области. Акцию решили провести утром в субботу, 12 мая.

— Возьмём с собой антимусорные плакаты и встанем в одиночные пикеты, — рассказали организаторы акции. — План мероприятия решим на месте, действовать будем аккуратно и в рамках закона.

Простоять с плакатами на подъезде к полигону люди собираются около двух часов.

Активисты выйдут с плакатами к полигону уже во второй раз. Антимусорная акция прошла 9 мая. Собравшиеся стояли возле дороги с плакатами и показывали водителям столичных грузовиков неприличные жесты.