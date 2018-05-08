Власти рассказали, кого не пустят в «Бессмертный полк»

На шествие придут тысячи ярославцев

Завтра по улицам Ярославля пройдёт «Бессмертный полк». В шествии каждый год участвуют несколько тысяч человек. Много людей ждут и на этот раз. Но мэрия города предупреждает — есть важные ограничения.

— По соображениям безопасности формирование колонны будет производиться строго в начале маршрута, на месте построения на Волжском бульваре. Присоединиться к шествию во время движения полка нельзя, — рассказали в мэрии.

Также просят не брать с собой объемные сумки, рюкзаки и другие предметы, создающие тесноту.

«Бессмертный полк» будут сопровождать правоохранительные органы, будут дежурить медики. Также вдоль маршрута поставят дополнительные урны и для марширующих перекроют движение улиц.

Построение колонны начнётся 9 мая в 11 часов у памятника Некрасову на Волжской набережной.

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