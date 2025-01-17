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Образование эксклюзив «Предложили хостел»: студенты вуза пожаловались, что им отказали в общежитии в Ярославле

«Предложили хостел»: студенты вуза пожаловались, что им отказали в общежитии в Ярославле

Руководство университета отреагировало на ситуацию

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2 комментария

Студенты сообщили, что им предлагали заселиться в хостел

Источник:

Студенты заочного отделения Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского пожаловались, что их не пускали в общежитие вуза. Об этом сообщил читатель 76.RU. По его словам, заочникам предложили арендовать номера в хостеле.

— Всем заочным студентам предложили заселиться в хостел по адресу: Силикатное шоссе, 16. Стоимость — 650 рублей в сутки. Соответственно, за три недели сессии каждый студент должен заплатить 12 тысяч 350 рублей — 19 дней по 650 рублей — и дополнительно оплатить 1224 рубля на троллейбус от хостела до университета и обратно, — рассказал читатель 76.RU. — В то время как в общежитии педуниверситета студент бы заплатил за проживание всего 342 рубля — 19 дней по 18 рублей в сутки.

По данным сервиса «Яндекс Карты» по адресу: Силикатное шоссе, 16, расположен пансионат для инвалидов и престарелых.

По словам ярославца, обратившегося в редакцию, студентам предлагали жить в хостеле из-за нехватки мест. Якобы большинство комнат было занято студентами из-за рубежа.

— Большая часть фонда общежития педуниверситета занята студентами из дружественных африканских стран, — рассказал житель города.

В самом ЯГПУ после запроса 76.RU прокомментировали ситуацию. Там пояснили, что заочникам предлагают комнаты в общежитии, в случае если есть свободные места.

— Малообеспеченным студентам, студентам из многодетных семей, инвалидам, сиротам, обучающимся детям участников СВО предоставляются места для проживания в первую очередь. По информации администрации университета, более 70 человек студентов заочной формы обратились с заявлением на поселение в общежития во время сессии, и им будут предоставлены места, — рассказали журналисту 76.RU в пресс-службе университета.

Также в ЯГПУ рассказали, что информация о том, что большую часть комнат заняли африканские студенты, — неправда.

— Информация о том, что «места в общежитиях заняты студентами из африканских стран», не соответствует действительности. В одном из общежитий ЯГПУ проживают всего 10 африканских студентов, — пояснили в вузе.

Вечером перед тем, как портал 76.RU получил ответ университета, читатель 76.RU также сообщил, что студентам-заочникам всё же предложили комнаты в общежитии.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Какой должна быть деятельность Партии для того, чтобы соответствовать этим ценностям? «Единая Россия» должна быть командой единомышленников, объединившихся ради улучшения жизни людей и прорывного развития страны.
Гость
47 минут
И тут не для людей. Выкинуть на улицу студентов это - самое последнее дело.
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