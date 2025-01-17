Задержали у администрации: что сейчас с делом начальника отдела экономики из Ярославской области

Суд продлил арест начальнику управления экономики переславской администрации Ярославской области Павлу Семенову, которого задержали в ноябре 2024 года по подозрению в коррупции.
— Срок содержания под стражей продлен до 11 февраля 2025 года, — уточнили порталу 76.RU в пресс-службе Ярославского областного суда.
Напомним, силовики задержали Семенова прямо у городской администрации 13 ноября 2024 года. Затем на его работе и дома прошли обыски. Павла подозревают в получении взятки у индивидуального предпринимателя. По версии следствия, чиновник в обмен на деньги обещал не привлекать бизнесмена к административной ответственности за уличную торговлю в запрещенном месте.
Обвинение Павлу Семенову предъявлено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки». Ему может грозить лишение свободы до 12 лет. После задержания чиновника взяли под арест до января 2025 года.
Между тем, в администрации Переславля-Залесского порталу 76.RU уточнили, что Павел Семенов на настоящий момент действующий сотрудник.