Задержали у администрации: что сейчас с делом начальника отдела экономики из Ярославской области

Чиновника из Ярославской области задержали в ноябре 2024 года Источник: СУ СК России по Ярославской области, администрация Переславля-Залесского











Суд продлил арест начальнику управления экономики переславской администрации Ярославской области Павлу Семенову, которого задержали в ноябре 2024 года по подозрению в коррупции.

— Срок содержания под стражей продлен до 11 февраля 2025 года, — уточнили порталу 76.RU в пресс-службе Ярославского областного суда.

Напомним, силовики задержали Семенова прямо у городской администрации 13 ноября 2024 года. Затем на его работе и дома прошли обыски. Павла подозревают в получении взятки у индивидуального предпринимателя. По версии следствия, чиновник в обмен на деньги обещал не привлекать бизнесмена к административной ответственности за уличную торговлю в запрещенном месте.

Начальника управления экономики Переславля задержали у работы Источник: СУ СК России по Ярославской области

Обвинение Павлу Семенову предъявлено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки». Ему может грозить лишение свободы до 12 лет. После задержания чиновника взяли под арест до января 2025 года.