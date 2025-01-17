Боец поп-ММА Тарасов лишился глаза после ссоры с девушкой: новости 17 января

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 января.
Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Кремля.
Основные положения:
если одна из сторон подвергнется нападению, другая не должна оказывать никакой помощи агрессору;
Россия и Иран подтвердили приверженность развитию военно-технического сотрудничества, рассматривают его как важную составляющую поддержания глобальной безопасности;
взаимодействие в проведении совместных военных учений;
воздержание от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга, гарантия неприменения односторонних принудительных мер;
взаимодействие в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры;
взаимодействие по контролю над вооружениями, разоружением и обеспечением международной безопасности;
содействие сотрудничеству СМИ двух стран для противодействия дезинформации и негативной пропаганде.
Пожар на воронежской базе после атаки БПЛА тушат больше суток, он разрастается. Ввели режим ЧС
С пожаром на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области не могут справиться больше суток. Более того, к утру 17 января его площадь выросла до 2,8 тысячи квадратных метров. Тушение ведется по самому высокому номеру сложности, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
— Общая площадь пожара на Лискинской нефтебазе — 2800 квадратных метров, — сказал собеседник агентства.
В районе введен режим ЧС, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Автобус с российскими туристами попал в аварию на Шри-Ланке
Российские туристы попали в больницу после аварии на скоростном шоссе в направлении города Тангалле на Шри-Ланке. Грузовик столкнулся с туристическим автобусом, в котором ехали 30 граждан России.
— Транспорт влетел в зад грузовика, полностью смяв переднюю часть салона. Внутри автобуса раскручены сиденья, а некоторые и вовсе вырваны, — передает Ada Derana.
19 человек пострадали, а причиной аварии, по словам очевидцев, стало то, что водитель автобуса уснул за рулем. Сообщается, что он скончался на месте. Россиян доставили в ближайшую больницу.
Под Петербургом найден мертвым коммерческий директор ГК «Благо»
Под Петербургом найден мертвым коммерческий директор ГК «Благо» Александр Хайдин. Он покончил с собой после вызова в экономическую полицию.
Вызов был связан с материалом о взятке в 100 тысяч долларов неким китайским бизнесменам, пишет «Фонтанка».
По данным издания, в гараже у него находилось несколько коллекционных ружей. Все они были зарегистрированы.
ГК «Благо» — крупнейший в России производитель подсолнечного масла. В октябре прошлого года из жизни ушел 54-летний Аркадий Фосман — председатель совета директоров и основатель компании.
Офис Нетаньяху подтвердил подписание перемирия с ХАМАС
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил сделку по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Премьер планирует созвать Кабинет министров для утверждения соглашения, пишет 17 января Jerusalem Post со ссылкой на заявление офиса.
— Офис премьер-министра в своем заявлении в пятницу утром подтвердил, что представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали в Дохе соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, — говорится в сообщении.
По данным издания, Нетаньяху проинформирован о соглашении, он «дал указание созвать военно-политический кабинет, а затем провести заседание правительства для утверждения плана». Голосование пройдет 18 января. Из-за переноса голосования (по причине разногласий с ХАМАС, возникших в конце переговоров) сдвинули дату и освобождения первых трех заложников в рамках сделки — на 20 января.
Гражданин РФ Александр Труфанов вошел в список заложников, которых освободят в рамках соглашения о прекращении огня. Список опубликовало издание The Times of Israel.
Суд взыскал 69 млн рублей с фигурантов дела о квартире Ларисы Долиной
Суд Йошкар-Олы удовлетворил иск прокурора в интересах народной артистки России Ларисы Долиной, которую телефонные мошенники обманули с квартирой. Теперь они должны будут возместить певице 69 миллионов рублей, сообщает 17 января пресс-служба надзорного ведомства.
— После вступления решения суда в законную силу с ответчиков, двое из которых привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу, будут взысканы неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами на общую сумму более 69 миллионов рублей, — пишет пресс-служба московской прокуратуры.
Суд установил, что Долина стала жертвой телефонных мошенников. По указанию аферистов с апреля по июль 2024 года она перевела на подконтрольные счета мошенников свои сбережения.
В Красноярском крае приостановил работу санаторий. Заболело больше 50 постояльцев
В Красноярском крае заболело почти 50 постояльцев санатория «Сосновый бор» в Минусинском районе. Учреждение пока перестало работать. Об этом 17 января сообщают краевая прокуратура и Роспотребнадзор.
— На данный момент количество заболевших возросло до 47, из них 10 госпитализированы, остальные находятся под наблюдением в санатории. Первым пяти обследованным установлен диагноз «норовирус», — уточнили в прокуратуре.
В СК РФ сообщили, что 16 января после завтрака несколько постояльцев санатория пожаловались на плохое самочувствие. У них наблюдались признаки кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело по статье, связанной с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Специалисты взяли пробы еды из санатория, воды и смывы с рук персонала пищеблока. Сейчас эти пробы находятся на исследовании.
Боец Тарасов лишился глаза после ссоры с девушкой
Блогер и боец поп-ММА Корней Тарасов лишился глаза. Как рассказал сам пострадавший 17 января в своих соцсетях, инцидент произошел во время спора с девушкой, которая пришла к нему на домашнюю вечеринку. По неосторожности она нанесла ему тяжелую травму глаза.
— Вчера у меня произошло ЧП, и, к сожалению, я потерял глаз. Не знаю, как вам об этом сейчас говорить, хоть я и улыбаюсь сейчас, но ночью плакал, — заявил Тарасов.
Он также обратился к своим подписчикам с просьбой беречь глаза и признался, что лучше бы ему отрубили кисть.
Мошенники придумали новую схему обмана для получения доступа к «Госуслугам»
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана для получения доступа к «Госуслугам» россиян. Они звонят родителям под видом работников школ, сообщается 17 января в официальном телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В разговоре с родителями школьников аферисты говорят о необходимости обновить электронный журнал, профиль ученика на «Сферуме» и список учащихся. Для правдоподобности мошенники используют дипфейки и подмененные номера. У взрослых не остается сомнений, что с ними разговаривает представитель администрации школы. Затем родители, поверившие преступникам, предупреждают своих детей о предстоящем обновлении журнала и разговоре с «работником школы». И уже при общении со школьниками мошенники убеждают их продиктовать код из сообщения.
— Код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту гражданина на портале «Госуслуги» и дальнейшей противоправной деятельности, — сообщают в МВД.