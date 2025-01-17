Боец поп-ММА Тарасов лишился глаза после ссоры с девушкой: новости 17 января

Боец рассказал о ситуации своим подписчикам Источник: Тарас Корнеев / Vk.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 января.

Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном

Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назвал договор «прорывным документом» Источник: «Кремль. Новости»

Основные положения:

если одна из сторон подвергнется нападению, другая не должна оказывать никакой помощи агрессору;

Россия и Иран подтвердили приверженность развитию военно-технического сотрудничества, рассматривают его как важную составляющую поддержания глобальной безопасности;

взаимодействие в проведении совместных военных учений;

воздержание от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга, гарантия неприменения односторонних принудительных мер;

взаимодействие в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры;

взаимодействие по контролю над вооружениями, разоружением и обеспечением международной безопасности;

содействие сотрудничеству СМИ двух стран для противодействия дезинформации и негативной пропаганде.

Пожар на воронежской базе после атаки БПЛА тушат больше суток, он разрастается. Ввели режим ЧС

С пожаром на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области не могут справиться больше суток. Более того, к утру 17 января его площадь выросла до 2,8 тысячи квадратных метров. Тушение ведется по самому высокому номеру сложности, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

— Общая площадь пожара на Лискинской нефтебазе — 2800 квадратных метров, — сказал собеседник агентства.

В районе введен режим ЧС, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

+1

Автобус с российскими туристами попал в аварию на Шри-Ланке

Российские туристы попали в больницу после аварии на скоростном шоссе в направлении города Тангалле на Шри-Ланке. Грузовик столкнулся с туристическим автобусом, в котором ехали 30 граждан России.

Авария произошла на 138-м километре трассы между Белиатте и Апареккой на дороге, ведущей в Тангалле Источник: Ada Derana











— Транспорт влетел в зад грузовика, полностью смяв переднюю часть салона. Внутри автобуса раскручены сиденья, а некоторые и вовсе вырваны, — передает Ada Derana.

19 человек пострадали, а причиной аварии, по словам очевидцев, стало то, что водитель автобуса уснул за рулем. Сообщается, что он скончался на месте. Россиян доставили в ближайшую больницу.

Под Петербургом найден мертвым коммерческий директор ГК «Благо»

Под Петербургом найден мертвым коммерческий директор ГК «Благо» Александр Хайдин. Он покончил с собой после вызова в экономическую полицию.

Вызов был связан с материалом о взятке в 100 тысяч долларов неким китайским бизнесменам, пишет «Фонтанка».

Источник: пресс-служба ГК «Благо»











По данным издания, в гараже у него находилось несколько коллекционных ружей. Все они были зарегистрированы.

ГК «Благо» — крупнейший в России производитель подсолнечного масла. В октябре прошлого года из жизни ушел 54-летний Аркадий Фосман — председатель совета директоров и основатель компании.

Офис Нетаньяху подтвердил подписание перемирия с ХАМАС

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил сделку по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа. Премьер планирует созвать Кабинет министров для утверждения соглашения, пишет 17 января Jerusalem Post со ссылкой на заявление офиса.

— Офис премьер-министра в своем заявлении в пятницу утром подтвердил, что представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали в Дохе соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, — говорится в сообщении.

По данным издания, Нетаньяху проинформирован о соглашении, он «дал указание созвать военно-политический кабинет, а затем провести заседание правительства для утверждения плана». Голосование пройдет 18 января. Из-за переноса голосования (по причине разногласий с ХАМАС, возникших в конце переговоров) сдвинули дату и освобождения первых трех заложников в рамках сделки — на 20 января.

Гражданин РФ Александр Труфанов вошел в список заложников, которых освободят в рамках соглашения о прекращении огня. Список опубликовало издание The Times of Israel.

Источник: официальный телеграм-канал Посольства Государства Израиль в России











Суд взыскал 69 млн рублей с фигурантов дела о квартире Ларисы Долиной

Суд Йошкар-Олы удовлетворил иск прокурора в интересах народной артистки России Ларисы Долиной, которую телефонные мошенники обманули с квартирой. Теперь они должны будут возместить певице 69 миллионов рублей, сообщает 17 января пресс-служба надзорного ведомства.

Лариса Долина потеряла около 200 миллионов рублей Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











— После вступления решения суда в законную силу с ответчиков, двое из которых привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу, будут взысканы неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами на общую сумму более 69 миллионов рублей, — пишет пресс-служба московской прокуратуры.

Суд установил, что Долина стала жертвой телефонных мошенников. По указанию аферистов с апреля по июль 2024 года она перевела на подконтрольные счета мошенников свои сбережения.

В Красноярском крае приостановил работу санаторий. Заболело больше 50 постояльцев

В Красноярском крае заболело почти 50 постояльцев санатория «Сосновый бор» в Минусинском районе. Учреждение пока перестало работать. Об этом 17 января сообщают краевая прокуратура и Роспотребнадзор.

— На данный момент количество заболевших возросло до 47, из них 10 госпитализированы, остальные находятся под наблюдением в санатории. Первым пяти обследованным установлен диагноз «норовирус», — уточнили в прокуратуре.

В СК РФ сообщили, что 16 января после завтрака несколько постояльцев санатория пожаловались на плохое самочувствие. У них наблюдались признаки кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело по статье, связанной с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Специалисты взяли пробы еды из санатория, воды и смывы с рук персонала пищеблока. Сейчас эти пробы находятся на исследовании.

Боец Тарасов лишился глаза после ссоры с девушкой

Блогер и боец поп-ММА Корней Тарасов лишился глаза. Как рассказал сам пострадавший 17 января в своих соцсетях, инцидент произошел во время спора с девушкой, которая пришла к нему на домашнюю вечеринку. По неосторожности она нанесла ему тяжелую травму глаза.

— Вчера у меня произошло ЧП, и, к сожалению, я потерял глаз. Не знаю, как вам об этом сейчас говорить, хоть я и улыбаюсь сейчас, но ночью плакал, — заявил Тарасов.

Он также обратился к своим подписчикам с просьбой беречь глаза и признался, что лучше бы ему отрубили кисть.

Мошенники придумали новую схему обмана для получения доступа к «Госуслугам»

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана для получения доступа к «Госуслугам» россиян. Они звонят родителям под видом работников школ, сообщается 17 января в официальном телеграм-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В разговоре с родителями школьников аферисты говорят о необходимости обновить электронный журнал, профиль ученика на «Сферуме» и список учащихся. Для правдоподобности мошенники используют дипфейки и подмененные номера. У взрослых не остается сомнений, что с ними разговаривает представитель администрации школы. Затем родители, поверившие преступникам, предупреждают своих детей о предстоящем обновлении журнала и разговоре с «работником школы». И уже при общении со школьниками мошенники убеждают их продиктовать код из сообщения.