В Ярославской области иномарка сбила деда с внучкой: первые подробности ДТП

В Переславле автомобиль сбил двух пешеходов Источник: Переславль Live / Vk.com











В Переславле-Залесском Ярославской области автомобиль «Чери» сбил двух пешеходов — 85-летнего мужчину и его 11-летнюю внучку.

— ДТП произошло 13 января около 16 часов на улице Менделеева, — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Авария произошла в районе пешеходного перехода.

После ДТП в соцсетях опубликовали обращение женщины, у которой в аварии пострадали отец и дочь. Она искала свидетелей происшествия. С ее слов, водитель автомобиля был в нетрезвом состоянии. Однако официального подтверждения этого в полиции нам не дали.

— Мы уже нашли свидетельства. Передали видео сотрудникам полиции. Дочери сейчас психологически тяжело, у нее ушиб плеча и локтя. Отец был в реанимации. Сейчас его перевели в палату. У него травма головы, — рассказала порталу 76.RU родственница пострадавших.