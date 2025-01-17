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Происшествия В Ярославской области иномарка сбила деда с внучкой: первые подробности ДТП

В Ярославской области иномарка сбила деда с внучкой: первые подробности ДТП

Авария случилась на пешеходном переходе

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2 комментария

В Переславле автомобиль сбил двух пешеходов

Источник:

В Переславле-Залесском Ярославской области автомобиль «Чери» сбил двух пешеходов — 85-летнего мужчину и его 11-летнюю внучку.

— ДТП произошло 13 января около 16 часов на улице Менделеева, — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Авария произошла в районе пешеходного перехода.

После ДТП в соцсетях опубликовали обращение женщины, у которой в аварии пострадали отец и дочь. Она искала свидетелей происшествия. С ее слов, водитель автомобиля был в нетрезвом состоянии. Однако официального подтверждения этого в полиции нам не дали.

— Мы уже нашли свидетельства. Передали видео сотрудникам полиции. Дочери сейчас психологически тяжело, у нее ушиб плеча и локтя. Отец был в реанимации. Сейчас его перевели в палату. У него травма головы, — рассказала порталу 76.RU родственница пострадавших.

По факту аварии ГИБДД проводит проверку.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Прикрывают наверно, какая нибудь местная шишка с гулянки летел
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