В жилом доме Нижегородской области взорвался газ, есть пострадавший. Кадры

Местные жители сделали кадры с места ЧП Источник: moynizhny / T.me











В двухэтажном многоквартирном доме в Богородске (Нижегородская область) произошел взрыв газа. ЧП случилось на улице Огарëва. После взрыва начался сильный пожар — загорелась крыша, обрушилась одна из межквартирных стен.

Источник: moynizhny / T.me

На месте взрыва работают пожарные.

— Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием крыши и обрушением межквартирной перегородки, — передали в МЧС.

Источник: moynizhny / T.me

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Пожарные спасли семь человек из горящего дома, есть один пострадавший, передали в МЧС России.

— На месте работают более 70 специалистов и 24 единицы техники, — сообщили спасатели.

В августе в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного дома. Перед этим произошел взрыв газа. Погибли 11 человек.

— Конкретную причину таких серьезных повреждений еще предстоит выяснить. Но в целом уязвимость жилых домов советской эпохи выросла из-за стеклопакетов. Раньше здания строили с расчетом, что в случае взрыва окна вылетят, а стены останутся на месте. Это было прописано в нормах, окна считались легкосбрасываемыми конструкциями, — объяснил эксперт.