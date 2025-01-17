В жилом доме Нижегородской области взорвался газ, есть пострадавший. Кадры

В двухэтажном многоквартирном доме в Богородске (Нижегородская область) произошел взрыв газа. ЧП случилось на улице Огарëва. После взрыва начался сильный пожар — загорелась крыша, обрушилась одна из межквартирных стен.
На месте взрыва работают пожарные.
— Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием крыши и обрушением межквартирной перегородки, — передали в МЧС.
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Пожарные спасли семь человек из горящего дома, есть один пострадавший, передали в МЧС России.
— На месте работают более 70 специалистов и 24 единицы техники, — сообщили спасатели.
В августе в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного дома. Перед этим произошел взрыв газа. Погибли 11 человек.
Хронику событий найдете в специальном разделе. Мы также публиковали мнение эксперта о том, почему подъезды пятиэтажки сложились как карточный домик.
— Конкретную причину таких серьезных повреждений еще предстоит выяснить. Но в целом уязвимость жилых домов советской эпохи выросла из-за стеклопакетов. Раньше здания строили с расчетом, что в случае взрыва окна вылетят, а стены останутся на месте. Это было прописано в нормах, окна считались легкосбрасываемыми конструкциями, — объяснил эксперт.
По его словам, сейчас жители ставят пластиковые окна, не учитывая при этом вопросы безопасности. Если изнутри возникает избыточное давление, как это бывает при взрыве, сбросить его через окно не получится. Давление будет искать другой выход и разрушит стены. Если взрыв случится на первых этажах и разрушится несущая стена, то вся конструкция сложится как карточный домик. А если бы в доме стояло обычное окно, то оно бы вылетело, а здание осталось на месте.