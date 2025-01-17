Беспилотники атаковали Калужскую область, вспыхнул пожар: видео взрывов

На месте работают пожарные Источник: ostorozhno_novosti / T.me

Ночью, 18 января, беспилотники атаковали Калужскую область. Об этом сообщил местный губернатор Владислав Шапша. Глава области передал, что вспыхнуло промышленное предприятие, не уточняя, какое именно.

— На территории города Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия. На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб, — написал Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Местные жители сняли произошедшее на видео.

— Попали всё-таки, — комментирует голос за кадром.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Днем 21 декабря восемь БПЛА атаковали столицу Татарстана. Шесть прилетов пришлись на жилые дома.

Это вторая подобная атака за 2024 год. В апреле беспилотники нанесли удары по двум городам Татарстана — Елабуге и Нижнекамску. Пострадали 12 человек.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.