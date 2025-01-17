«Нападет и порвет нас всех на ленточки»: профессор из США рассказала про чрезвычайную опасность метапневмовируса

Метапневмовирус — заболевание известное, но опасное для юных и пожилых Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Анча Баранова / YouTube, Мария Романова











В первые дни Нового года управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило о вспышке метапневмовируса, поразившего в первую очередь детей до 14 лет. Вирус быстро распространился и на другие страны, в том числе и Казахстан, у которого с Россией общая граница. Доктор биологических наук, профессор университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова предупреждает: вирус, несмотря на то что достаточно известен микробиологам, может привести к тяжелым последствиям и даже смерти. Подробности — в материале V1.RU.

«Мы точно не знаем, какая у нас структура вирусных заболеваний»

По мнению профессора, после пандемии коронавируса во многих развитых странах программы эпидемиологических обзоров респираторных заболеваний практически свернули, заменив их на секвенирование вирусов из сточных вод. И это уже приносит свои плоды, как хорошие, так и неожиданные.

— А вот в Китае такие обзоры продолжают делать. Так и появилась информация про метапневмовирус, который, как написали в прессе, вроде как зародился в Китае, но сейчас нападет и порвет нас всех на ленточки, — объясняет профессор. — А на самом деле вирус ходит в человеческих популяциях давно. Просто по обе стороны Атлантического океана про нужность эпидемиологических обзоров подзабыли, а в Китае помнят. И теперь мы точно не знаем, какая у нас структура вирусных заболеваний в популяции. Впрочем, это не относится к вирусам гриппа, которые изучаются в рамках госпрограмм. По этой группе вирусов, а также по коронавирусу SARS-CoV-2 контроль продолжает осуществляться.

Метапневмовирус — вирус, передающийся воздушно-капельным путем. Он особенно опасен для младенцев, пожилых и людей с ослабленной иммунной системой. Симптомы заболевания схожи с COVID. Среди наиболее распространенных: насморк, кашель, повышение температуры, трудности с дыханием, озноб и общая слабость.

Профессор подчеркивает, что в настоящее время эпидобзоры чаще всего делают в развивающихся странах, а вовсе не в развитых.

— Эпидобзор — это когда у каждого, кто пришел в поликлинику с чихом, кашлем, насморком, берут образцы из носа и горла, а потом секвенированием смотрят, что там за вирус, — объясняет Анча Баранова. — Китайцы делают именно так. Молодцы.

Очень много таких обзоров проводится в разных развивающихся странах. Наверное, это объясняется тем, что люди хотят сделать какую-то простую науку. Я, например, видела такие обзоры из стран Африки, из Египта. Анча Баранова доктор биологических наук, профессор

«Для детей и пожилых может стать смертельным»

По мнению профессора Барановой, вирусные заболевания не остались в 2024 году, а перешли вместе с человечеством в очередной сезон.

— Опасности есть, но все они знакомы человечеству, и мы знаем, какими препаратами с ними справляться — объясняет Анча Баранова. — Но не стоит забывать, что применять лекарственные средства нужно только по назначению врача и после того, как вы сделали тесты. Если дать не тот противогрипповый препарат при ковиде или, наоборот, противоковидный при гриппе, то он на вирус не подействует. Поэтому тест придется сделать, причем, возможно, даже несколько раз в течение первых дней заболевания. А вот если ничего не удалось определить, значит, здесь не грипп, не ковид, а что-то третье, и тогда в ход пускаем обычные противовирусные средства и различных маленьких помощников. Конечно, ситуация «ковид искали и не нашли» может означать, что тут может и респираторно-синцитиальный вирус, а может, и метапневмовирус, но не из Китая, а, так сказать, доморощенный.

В зоне максимального риска поражения метапневмовирусом находятся люди с ослабленным иммунитетом, недоношенные младенцы и дети с пороком сердца. Основные проявления — это бронхит с обструкцией, когда просвет бронхов сужен и возникает одышка, бронхиолит, который наиболее опасен для детей первых месяцев жизни. Фактически происходит закупорка самых-самых мелких бронхов, которые соединены с альвеолами, что приводит к тяжелой дыхательной недостаточности. И специфическое лечение данного заболевания отсутствует. Поэтому медики могут бороться только с симптомами.

Профессор предупреждает: особо подвержены этому заболеванию пожилые люди и дети, для которых заболевание может оказаться смертельным: