«Говорят, пять человек сбил»: в Новосибирске иномарка въехала в толпу у арены, где прошел матч с «Локомотивом»

На месте работают экстренные службы Источник: читатель НГС











Вечером 17 января в Новосибирске после матча ярославского «Локомотива» и местной команды «Сибирь» водитель иномарки въехал в толпу хоккейных фанатов на автобусной остановке у «Сибирь-Арены», где прошел хоккейный матч. Как сообщают наши коллеги из NGS.RU со ссылкой на местную Госавтоинспекцию, иномарка Mitsubishi наехала на двух пешеходов.

По словам читателя НГС, на месте работают скорая медицинская помощь и четыре патрульных автомобиля.

— Машина стоит противоположно движению на обочине, на остановке. Поговаривают, 5 человек сбили, — сообщил читатель НГС.

17 января на «Сибирь-Арене» со счетом 3:2 ярославская хоккейная команда «Локомотив» обыграла местную «Сибирь». Победа была по буллитам.

Очевидцы сняли место ДТП на видео Источник: читатель НГС

По уточненным данным ГАИ, авария произошла около 22:15 (18:15 по мск. — Прим. ред.), сразу после окончания матча. За рулем Mitsubishi Lancer был 19-летний водитель. Предварительно известно, что он не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, которые шли по тротуару.