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Развлечения тест Лишь один ярославец из 10 верно ответит на все вопросы: проверьте свои силы в тесте про СССР

Лишь один ярославец из 10 верно ответит на все вопросы: проверьте свои силы в тесте про СССР

Даже если вы не застали ту эпоху, вам будет интересно узнать о ней кое-что новое

2 436
10 комментариев

Товарищ Ленин показывает, где находятся правильные ответы к нашему тесту

Источник:

Советского человека от всех остальных отличают как минимум две особенности. Во-первых, он может найти оригинальное применение самому обычному предмету. А во-вторых, почти не задумываясь дает ответы на наши тесты, посвященные СССР. На этот раз в машине времени, которую мы для вас построили, оказалось 10 вопросов. Для одних они станут поводом вспомнить кое-что из юности, для других — узнать несколько фактов о не таком уж далеком прошлом. К кому из этих двух относите себя вы?

ТЕСТПройден 617 раз
1 / 10

Какой из перечисленных товаров был самым дешевым в СССР?

  • Конверт с маркой

  • Коробок спичек

  • Школьная тетрадь на 12 листов

  • Альбом для рисования на 8 листов

2 / 10

Что выпускал «Рентгениздат»?

  • Музыку

  • Книги

  • Медицинскую литературу

  • Кинопленки

3 / 10

Это постановление ввело в юридическую практику понятие «хищения социалистической собственности» как «преступления против государства и народа». Как его прозвали в народе?

  • Закон о пяти яблоках

  • Закон о трех колосках

  • Дедушкин указ

  • Подлый закон

4 / 10

Что власти СССР клятвенно обещали каждому советскому человеку к 2000 году?

  • Квартиру

  • Машину

  • Миллион рублей

  • Свободу

5 / 10

Как назывались магазины, где могли затариться иностранцы и дипломаты?

  • «Ёлочка»

  • «Матрёшка»

  • «Берёзка»

  • «Магазин братьев Куражёвых»

6 / 10

Как называлась триада, характеризующая потребительский идеал, сложившийся в 1950—1980-х годах?

  • «Украл? Выпил? В тюрьму!»

  • «Тачка, дачка, водокачка»

  • «Дом, шуба, отпуск»

  • «Квартира, дача, машина»

7 / 10

Накануне открытия Олимпиады около 50 тысяч «антиобщественных элементов» попали под «зачистку» в Москве. Куда отправили попрошаек, алкоголиков и дебоширов?

  • На лесоповал

  • За 101-й километр

  • За черту оседлости

  • В Чертаново

8 / 10

Из-за дефицита в СССР появились специальные поезда, на которых люди могли ездить в более крупные города региона (или Москву) для закупки дефицитных продуктов. Как назывались эти поезда?

  • «Челночные»

  • «Чесночные»

  • «Дефицитные»

  • «Колбасные»

9 / 10

В каком возрасте детей принимали в октябрята?

  • 5-7 лет

  • 7-9 лет

  • 9-12 лет

  • 12-14 лет

10 / 10

В СССР были не только часовые, но и ценовые пояса. Сколько ценовых поясов насчитывалось в Союзе?

  • Три

  • Четыре

  • Пять

  • Шесть

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СССР Советский Союз История Тест Развлечения Знания Советский быт
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Комментарии
10
Гость
11 января, 14:43
"Раньше все было не так - летал Гагарин, играл "Спартак"... И шли составы на Целину... Такую ..., про ..... Страну!" Я тоже жил в СССР и там не все так однозначно. Хочу, чтобы: мир, труд, май!
Гость
13 минут
СССР был не идеален, но глядя на стабильную под управлением несменяемого думаешь что хуже чем здесь редко кто живёт на Земле
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