«Так делай, мэр, не жди моста»: ярославцы представили свои идеи для борьбы с пробками

В Ярославле обсудили способы борьбы с пробками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцы предложили свои варианты по борьбе с пробками. Тему подняли на обсуждение журналисты на пресс-завтраке у мэра Артема Молчанова. Глава города считает, что дорожная обстановка улучшится после строительства третьего моста. Помимо этого, по его словам, сейчас количество заторов помогает снизить совместная работа с сотрудниками Госавтоинспекции и общественниками.

— Как бы то ни было, капитальный ремонт дорог показывает нам, что транспортная схема в Ярославле меняется. <…> Наверное, сейчас мы подошли к тому, что можно транспортную схему разрабатывать как одну из основ Генерального плана. Хотя еще года два назад я говорил, что этого делать нельзя, пока не будет сделан какой-то серьезный шаг по ремонту дорог. Потому что невозможно рассчитать движение общественного и личного транспорта, — рассказал Артем Молчанов.

Кроме того, по его версии, минимизировать пробки поможет устройство полос разгона и выделенок для общественного транспорта.

Спич мэра вызвал живую дискуссию в соцсетях. Новость набрала десятки комментариев на площадках 76.RU. Многие горожане предложили свои варианты. Публикуем идеи ярославцев.

Читатель 76.RU:

— Надо строить новые дороги и развязки. А пока одно сотрясение воздуха. Новая развязка третьего моста не решает главную задачу, которую видели еще при СССР, — параллельную дорогу Московскому проспекту. Именно поэтому планировалось соединить проспект Толбухина и улицу Гагарина, получалась разгрузка Московского проспекта от центра. Третий мост разгрузит только часть Московского проспекта до автовокзала.

В Брагине другая проблема — нехватка поперечных дорог между Ленинградским проспектом и Тутаевским шоссе, из-за этого обе трассы перегружены. Уже десятки лет ведут разговоры о соединении проспекта Дзержинского и Тутаевского шоссе, а воз и ныне там. Также можно вдоль трамвайной линии соединить улицу Блюхера с Ленинградским и Тутаевским шоссе. Улицу Панина надо соединить от Труфанова до Громова к «Аксону».

В других районах тоже есть с чем разбираться. Нужны новые дороги. Про точечную застройку тоже правильное замечание.

Гость:

— На улице Свободы в сторону Ярославля-Главного «тырканье» из-за ненастроенных светофоров! Зеленый, через 50 метров — красный.

Гость:

— Единственный работающий рецепт, как избавиться от пробок: во-первых, сделать по всему городу выделенные линии для общественного транспорта. Во-вторых, убрать бесплатные парковки везде. Запретить парковки на проезжей части. И пробок не будет.

Гость:

— Мост он ждет, который нисколько не повлияет на уменьшение пробок, потому что все упрутся либо в Яковлевское кольцо, либо в кольцо у школы 50. А сейчас работать не пробовали? На Яковлевском кольце давно уже напрашивается организация дополнительной полосы и стрелки для постоянного поворота направо к областной больнице, а светофор и переход напротив церкви перенести чуть дальше, к супермаркету «Магнит». Только это разгрузило бы кольцо процентов на тридцать. Так делай, мэр, не жди моста.

Гость:

— Да введите уже платные парковки на улицах центра, как в Туле, Ростове. Делайте односторонние улицы и выделенные полосы для транспорта.

Гость:

— С пробками бороться надо. Но 3-й мост, кстати, может быть, уже пора имя выбирать мосту, так вот, мост — это не про пробки. Мост — для транзитного транспорта, а пробки создаем мы, ярославцы. Выход один — освободить город от личного транспорта работников и гостей центра города. Почему не изучить вопрос о превращении знаменитого недостроя на Октябрьской площади в парковку. Под «Аурой» мест свободных полно, согласно информативному табло, но огромный тариф всех отпугивает. Таких примеров много. Нужно подумать.

Сергей Панин:

— Помимо платной парковки, еще нужны шустрые эвакуаторы, как в Москве и во многих городах. Штрафстоянка. Это пополнение бюджета, в том числе и дисциплина придет быстро. Сейчас люди на машинах ездят даже туда, куда можно спокойно пешком пройти или на общественном транспорте. Бросают авто где угодно. Попробуйте в Нижнем Новгороде припарковаться не за 5 метров от пешеходного перехода, а за 3. Сразу эвакуируют.

Пользователь с ником Chum Churum:

— Всё прекрасно решается. Главное — заниматься проблемой, а не надувать щеки, изображая кипучую деятельность:

Платные парковки, запрет автомобилей без парковочного места или гаража. Общественный транспорт большой вместимости, главным образом трамвай. Развитая трамвайная сеть. Выделенные полосы для общественного транспорта. Средства индивидуальной мобильности — велосипеды, самокаты (включая электрические). Инфраструктура для них. Каршеринг и такси. Автомобиль не должен стоять по 23 часа в сутки у дома или офиса владельца, без толку занимая драгоценное городское пространство. Это полная дичь и абсурд. Даже если стоянка платная, надо это минимизировать. Ощутимые штрафы. Эвакуация на штрафстоянку при любом самом мелком нарушении.

Юрий:

— Во-первых, запретить точечную застройку. Во-вторых, проектировать кварталы с достаточной шириной дорог и сквозными проездами. В-третьих, для общественного транспорта по возможности строить новые полосы, а не выделять из существующих. В-четвертых, новые дома вдоль дорог строить с учетом их (дорог) будущего расширения. В-пятых, сначала настроить подземных, многоуровневых и прочих стоянок, парковок, а уж потом запрещать стоянки. В-шестых, тонко настроить все светофоры, обеспечивая «зеленые волны» и связать в одну сеть все светофоры, в том числе и пешеходные по требованию. В-седьмых, разрешить поворот на право на основной красный, как на Выемке.