«Это страшная беда». Медик потерял две квартиры и стал бездомным, помогая «московской полиции»

50-летний Денис Борисович уже больше месяца живет в приюте для бездомных Источник: Елена Панкратьева / E1.RU











— В полиции меня выслушали и спросили: «Вы вообще психически здоровы?» Ответил: «Вроде не жаловался, сам медик»…

50-летний Денис Борисович уже больше месяца живет в социальном приюте для бездомных. Многие из его соседей десятки лет провели на улице, скитались по подъездам, теплотрассам, не работали. Денис — рентген-лаборант высшей категории. 25 лет проработал в 27-й больнице Екатеринбурга (сейчас ЦГБ № 1). Три месяца назад он был собственником двух квартир, но всего за две недели лишился этого жилья и остался должен миллион рублей. E1.RU рассказывает, как такое произошло.

«Я не читал криминальные новости»

Мы разговариваем с Денисом в кабинете директора приюта «Дари добро».

— Беда случилась в ноябре. Позвонили с четырехзначного номера, такие звонки обычно приходят от мобильных операторов. Молодой человек представился сотрудником клиентской службы «Билайна». Я ничего не заподозрил. Он обратился ко мне по имени и отчеству. Сказал, что по какому-то новому закону, чтобы продолжить клиентское обслуживание, нужно заключить новый договор. Для этого ничего не потребуется, никуда ехать не надо…

— Только назвать код из СМС?

— Да. И я его назвал.

У Дениса взломали «Госуслуги» и оформили кредит на полмиллиона от его имени. А через несколько минут после общения с «сотовым оператором» снова позвонили.

— Женщина сообщила, что идет атака на личный кабинет, аккаунт взломали, мои данные украдены. Сразу же связала меня с молодым человеком, представившимся сотрудником службы безопасности Центробанка. Мы разговаривали сначала втроем по конференц-связи. Потом «безопасник» перезвонил сам. Представился, назвал номер то ли своего удостоверения, то ли жетона. Успокоил, что ничего страшного пока не случилось, надо лишь следовать инструкциям, чтобы всё исправить. Я доверился ему.

Денис свободно пользуется интернетом, но новостями про аферистов не интересовался Источник: Елена Панкратьева / E1.RU











Дальше всё было по схеме, о которой мы не раз писали, меняются лишь детали. «Сотрудник Центробанка» связал Дениса с «сотрудником ОБЭП московской полиции». Тот позвонил по видеосвязи.

— Он сидел за столом в форме, в белой рубашке, погоны, какие-то шевроны. На вид около сорока лет. Короткая стрижка, коренастый. Показал мне свое удостоверение, хотя что там можно было разглядеть на видео… Никакой опасности я не почувствовал. Голос уверенный, поставленный. В моем представлении так и должны говорить полицейские.

«Полицейский» предупредил Дениса об уголовной ответственности за разглашение тайны следствия.

— Поэтому я никому ничего не рассказал и никуда не обращался, — вздыхает наш собеседник. — Мне сказали: «Чтобы всё исправить, отменить тот кредит, нужно провести зеркальную сделку. Взять другой кредит и тут же погасить».

Сразу выполнить инструкции мошенников не получилось. У Дениса было два дня, чтобы всё обдумать: на такой срок банк заблокировал его карту из-за подозрительной активности. Но он уверял сотрудников банка, что всё в порядке. Как только карту разблокировали, он сделал всё, чего требовали мошенники. Оформил кредит на 400 тысяч и перевел деньги на «секретный счет», который ему продиктовал «полицейский с погонами».

К сожалению, на этом всё плохое для жертвы не закончилось. Ему сообщили, что злодеи — сотрудники «Почта Банка», в котором у Дениса была карта, они и взломали «Госуслуги», теперь нужно выяснить, кто именно. Для этого надо провести «точно такие же, зеркальные, сделки с недвижимостью»: продать квартиры, перевести деньги на «зеркальный счет». Потом в рамках следственных действий, жилье, конечно же, вернется в его собственность.

Денис работал в больнице рентген-лаборантом Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

— Я предложил им поставить в известность местную полицию для подстраховки. Они ответили: «Вам не поверят, на смех поднимут»… Если б я что-то почувствовал, какое-то чувство опасности появилось бы. Но я в юриспруденции, в юридических вопросах несведущ. Как проводятся следственные мероприятия, не знал, ничего не заподозрил, — вспоминает Денис Борисович.

— Вы ведь свободно пользуетесь интернетом. Неужели ничего не читали про мошенников? Что нельзя называть коды из СМС?

— Я слышал, что через какие-то приложения обманывают. Но не знал, что это так [по такой схеме]. Я до этого и телевизор не смотрел. Новости тоже не читал. Только сейчас читаю. Про Долину вот узнал (певица тоже стала жертвой обмана, продала квартиры и передала деньги преступникам. — Прим. ред.).

Студия, которую Денис сдавал, в тот момент пустовала: жильцы как раз съехали. И он обратился в агентство недвижимости, там нашли покупателей. Деньги с продажи, 6,3 миллиона рублей (чтобы продать быстрее, цену Денис максимально снизил, ведь думал, что всё не по-настоящему), перечислил на «безопасный» счет, который ему продиктовали.

Его поздравили с успешным завершением операции, объявили, что подозреваемые уже задержаны, сидят на допросах.

На следующий день он набрал полицейского, узнать, когда вернут ключи, но номер уже был недоступен. Не отвечал ни Михаил Владимирович Майоров, «молодой сотрудник Центробанка», ни полицейский Александр Петрович Белов. Денис Борисович понял, что его обманули. Пошел в полицию. Возбудили уголовное дело, его признали потерпевшим, посоветовали попробовать устроиться в какой-нибудь приют, хостел или рабочий дом.

В полиции меня спросили: «Неужели вы ничего не слышали про таких мошенников?» Но я и правда о таком не слышал. Денис Борисович екатеринбуржец, которого аферисты лишили квартир

— Телевизор я не смотрел, криминальными новостями не интересовался… Памятки, где были описаны схемы развода, я первый раз увидел в 4-м отделении, когда писал заявление. Чуть позже увидел подобные листочки в подъезде. До этого я думал, что это рекламный мусор, — говорит он.

Когда новые хозяева потребовали освободить жилье, Денис ушел, ничего им объяснять не стал. Сказал, что не будет вывозить ни мебель, ни бытовую технику: стиральную машину, посудомоечную…

Самое дорогое из вещей для него — коллекция раритетных пластинок и домашняя библиотека. Денис Борисович — любитель музыки, классики хард-рока, диско… У него есть пластинки с автографами Тото Кутуньо, Ронни Джеймса Дио — вокалиста Rainbow и Black Sabbath, Клауса Майне из Scorpions. Автографы он брал сам на концертах. Коллекцию книг собирал еще с 90-х. Говорит, редкие издания: энциклопедии, книги по истории, иностранные, на русском языке… Единственное, о чем Денис решился попросить хозяйку — пока не трогать книги.

— Хотя бы их я хочу спасти, но пока не знаю как… — даже в таком отчаянном положении он ищет какую-то отдушину.

«Я на дне, в яме»

Кроме того, что он лишился жилья, Денис теперь должен по кредитам почти миллион. Но из доходов у него одна пенсия в 14 тысяч, с нее ничего списать не могут: получится меньше прожиточного минимума.

Денис Борисович встретил Новый год в приюте для бездомных Источник: Елена Панкратьева / E1.RU











Телефон социальной службы Денис Борисович нашел сам, через интернет, там дали адрес приюта. Здесь он и встретил Новый год. Ну, как встретил… Лежал на койке, переживая свою трагедию. Последние несколько лет, после смерти мамы, он жил один.

Когда-то давно у Дениса была семья, хотя брак и не зарегистрировали: воспитывали с гражданской женой двух дочек. Но жена с детьми давно эмигрировала в Германию, на историческую родину, к родственникам. Его тоже звали, но он отказался. Объясняет, что здесь его корни, родня на Сибирском кладбище, и не хотел оставлять маму одну. Говорит, расстались мирно, он выезду детей не стал препятствовать.

Жил спокойно. Как он сам говорит, «не шиковал, но и нищим не был». Несколько лет назад ушел из больницы, выработав «вредный» стаж для пенсии. Работал в охране, ухаживал за мамой. Были хорошие увлечения. Концерты, любимые пластинки, ходил в Битлз-клуб, на хоккейные матчи, болел за «Автомобилист». Сам играл в хоккей, был вратарем в любительской команде. От недавней интересной и благополучной жизни у него сейчас остались лишь кружка с буквой А и жилет с той же эмблемой екатеринбургской команды.

О своей беде он никому из близких не рассказал: ни взрослым дочерям, которые звонили ему в эти праздники, ни друзьям, ни родственникам. На звонки не отвечал. Когда писали встревоженные сообщения: «Что с тобой? Нужна ли помощь?», отвечал, что всё в порядке.

— Помню, когда ломал ногу, мне помогал друг, помогала племянница.

Но сейчас мне ничем не помочь. Это же страшная беда. И случилась она по моей вине. Денис Борисович екатеринбуржец, которого аферисты лишили квартир

— Я на дне, в яме. И в том, что я туда попал, моя вина. Они меня проклянут, что я попал в такую ситуацию. Как медик понимаю, что со мной происходит нехорошее. Мысли приходят черные, суицидальные. Но я крещеный человек, не могу пойти на такое.

Мы убеждаем его все-таки выйти на связь с близкими, которые его потеряли…

Что говорят в полиции

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу нам сообщили, что по факту хищения денежных средств Дениса Борисовича возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

— Мошенники постоянно меняют способы обмана граждан. Однако их цель остается неизменной — получение кодов и паролей из СМС для доступа к аккаунтам в банковских приложениях, на портале «Госуслуги» и прочих ресурсах, — в очередной раз предупреждают граждан в полиции.

В городском УМВД добавляют, что злоумышленники еще могут убедить жертву установить на свое устройство вредоносное ПО , которое обеспечит доступ посторонних к онлайн-банку.

— При этом хотелось бы подчеркнуть, что при всей изощренности мошенников противодействовать им можно с помощью самых простых правил: не разговаривать с незнакомцами по телефону, не сообщать никаких персональных данных, не переводить и не передавать деньги, перепроверять всю поступающую вам по телефону информацию лично , — напоминают в пресс-группе.

«Человек должен осознавать, в каком опасном мире мы живем»

С адвокатом Сергеем Колосовским, бывшим оперуполномоченным уголовного розыска, мы поговорили о том, почему люди не учатся на чужих ошибках и готовы отдавать миллионы по первому звонку.

— Конечно, нельзя обвинять жертву. С другой стороны, есть такое понятие — «виктимное поведение». Речь не только о переводах денег, но и о многих других преступлениях.

Виктимность — предрасположенность к тому, чтобы становиться жертвой преступления. Причины у этого разные. Иногда есть связь с девиантным поведением, когда человек нарушает общепринятые нормы, провоцирует других, ведет себя агрессивно. Кто-то, наоборот, постоянно ощущает себя потенциальной жертвой. При виктимном поведении нередко присутствует отклонение от норм безопасного поведения.

Взрослый (дееспособный) человек должен осознавать, в каком опасном мире мы живем. Когда люди не хотят вникать и понимать, что происходит вокруг, они создают предпосылки для преступлений в их отношении.

Есть правила техники безопасности при обращении с электроприборами, и любой здравый человек, даже не электрик, с ними знаком. И при общении с другими людьми тоже должны применяться правила безопасности. Сергей Колосовский адвокат, бывший сотрудник уголовного розыска

— И, конечно, нужно говорить об этом, разъяснять постоянно людям. Если бы не разъясняли таких жертв было бы гораздо больше, — подчеркнул Сергей Колосовский.

Также он поделился своим опытом общения с мошенниками. Недавно Сергею позвонил «капитан Колесников из управления ФСБ» и сообщил: «С вашего счета осуществлен перевод на счет террористической организации».

— Общий смысл [развода] в том, что постепенно они вовлекают человека в совместную деятельность, заставляют выполнять их указания. Вас предупредили о конфиденциальности, вы говорите «да», то есть вас уже заставили отвечать. Меня спросили: «Вы сейчас один? Закройте, пожалуйста, дверь». Я уточнил: «На ключ?» — «Да». Если человек пошел закрывать, значит, он уже попался.

То есть постепенно, постепенно задают короткие вопросы, вовлекают в ответы, дают сначала простые задания, потом более сложные. Мой [собеседник] в какой-то момент понял, что я ему денег не дам. Сергей Колосовский адвокат, бывший сотрудник Уголовного розыска

— Спросил: «Прикалываешься, что ли?» Говорю: «Да, есть свободное время пока». Он в ответ признался, что находится за границей, поэтому рисков для него лично не существует. На мой вопрос честно ответил, что в идеале путем наращивания команд довел бы меня до снятия денег и передачи курьеру. Мы, говорит, курьеров через интернет набираем, они у нас одноразовые.

— Получается, полная безнаказанность, никак нельзя это пресечь, только говорить про виктимность жертвы… Разъяснять правила безопасности? Но это, как мы видим, не всегда работает.

— Я считаю, что просто не умеют тут органы работать, потому что любую построенную систему можно сломать. Я не верю, что нельзя придумать противоядие. Мошенники действуют с территории других стран? Но существует законодательство, препятствующее легализации денег, добытых преступным путем. То есть, наверное, в рамках международного сотрудничества в большинстве стран даже сейчас можно эти вопросы решать. Понятно, на данный момент не во всех странах. Но тогда и банки должны лучше контролировать все переводы.

Понимаете, нельзя сидеть на двух стульях. Если вы не можете проконтролировать в каких-то странах этот перевод, так зачем тогда туда деньги переводить? То есть большой вопрос к банкам, зачем они так делают. И думать, как решать проблему, нужно на законодательном уровне, — подытожил эксперт.