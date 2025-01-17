«Локомотив» по буллитам одержал победу в матче с «Сибирью» на выезде: кто забил

«Локомотив» одержал победу в матче с «Сибирью» в Новосибирске Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Вечером 17 января ярославская хоккейная команда «Локомотив» по буллитам одержала победу в матче с «Сибирью». Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2. Это первая выездная победа ярославцев 2025 года и пятая подряд в этом сезоне. В КХЛ прокомментировали прошедшую игру.

— После двух побед в матчах с конкурентами за лидерство на «Западе» «Локомотив» отправился на выезд, где Игорь Никитин дал отдых лидерам. В запасе остались Александр Радулов, Георгий Иванов и Александр Елесин. Последнего в качестве капитана заменил Мартин Гернат; в отсутствие двух опытных форвардов место в составе получил Егор Сурин, не игравший с начала декабря, — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Голы забили Никита Кирьянов и Артур Каюмов. Победу ярославцам в серии послематчевых буллитов принес Байрон Фрэз. Команды выполнили по 10 бросков.

Лучшими игроками из ярославской команды признаны Артур Каюмов и Алексей Мельничук.

— Ярославцы, обычно соблюдающие строгую дисциплину, на этот раз непривычно много нарушали правила. Пусть не сразу, но новосибирцы нашли ключи к воротам «Локомотива», сработала старая добрая связка Мёрфи — Бек. А через несколько минут тот же Тревор Мёрфи на ровном месте заработал четыре минуты штрафа: проезжая мимо лавки, толкнул одного из игроков «Локомотива», сидящего на бортике, — прокомментировали матч в КХЛ.

Таким образом, «Локо» после 47 матчей заработал 76 очков и занял первое место в конференции «Запад».

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин отметил, что во втором периоде игроки отдали шайбу противнику, кроме того, на ход игры, по его словам, повлияли удаления.