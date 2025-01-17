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Происшествия В Ярославле суд приговорил к условному сроку таксиста, насмерть сбившего многодетного отца

В Ярославле суд приговорил к условному сроку таксиста, насмерть сбившего многодетного отца

В суде вскрылись подробности происшествия

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1 комментарий

Смертельное ДТП произошло летом 2024 года

Источник:

В Ярославле Ленинский районный суд приговорил к условному сроку 64-летнего таксиста, который насмерть сбил 45-летнего велосипедиста.

ДТП произошло утром 8 июля 2024 года на пересечении проспекта Ленина и улицы Воинова. Было установлено, что автомобилист выехал на перекресток на красный свет и сбил пересекавшего тот же перекресток мужчину на велосипеде. Последний от полученных травм скончался на месте ДТП. Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

— Подсудимый вину в совершении преступления признал частично, раскаялся в содеянном, показал, что летом 2024 года в 8 часов двигался на легковом автомобиле после рабочей смены в такси. При подъезде к регулируемому перекрестку солнце ему мешало увидеть сигналы светофора. При въезде на перекресток он увидел красный сигнал светофора, предпринял меры к торможению, но совершил наезд на велосипедиста. Вместе с тем подсудимый показал, что виноват в случившемся также и потерпевший. По его мнению, велосипедист должен был убедиться в безопасности маневра, — говорится в материалах дела.

На месте работали правоохранители

Источник:

После столкновения велосипедист упал, ударился головой об асфальт и после этого находился без сознания. Виновник ДТП сам позвонил в скорую и ГИБДД.

В суде стало известно, что у 45-летнего погибшего остались жена и трое детей.

— Объективных данных, свидетельствующих о том, что подсудимый был лишен возможности следить за дорожной обстановкой, материалы дела не содержат. Каких-либо физических препятствий (в том числе ослепления солнечным светом), ограничивающих обзор водителя автомобиля в направлении его движения, не имелось. При должной внимательности и предусмотрительности, а также в случае соблюдения правил дорожного движения водитель имел реальную возможность избежать ДТП, — посчитали в суде.

Причиной аварии признали именно нарушение подсудимым правил дорожного движения.

— Пересечение погибшим пешеходного перехода на разрешающий (зеленый) сигнал светофора на велосипеде не состоит в причинно-следственной связи с нарушением подсудимым требований ПДД РФ, — уточнил суд.

В итоге таксиста признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» и приговорили его к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и принесение извинений.

Также осужденного лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, он должен выплатить семье погибшего мужчины миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор вступил в законную силу в декабре 2024 года.

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Комментарии
1
Гость
16 минут
Ну всё... Раз причинно-следственной связи нет, значит, всем велосипедистам и самокатчикам МОЖНО гонять по пешеходным переходам... Аминь.
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