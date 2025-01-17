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Образование Власти решили поменять правила сдачи ОГЭ — что ждет девятиклассников

Власти решили поменять правила сдачи ОГЭ — что ждет девятиклассников

Экзамены пройдут в конце мая

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Аттестаты выпускники девятых классов будут получать по результатам сдачи экзамена лишь по русскому и математике

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Систему экзаменов для выпускников 9 класса изменят: вместо четырех обязательных предметов теперь будет два. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы во главе с Петром Толстым, уже оформив ее в законопроект.

До недавнего времени в рамках ОГЭ необходимо было сдать четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору (физику, химию, биологию, географию, обществознание, историю, литературу, информатику или иностранный язык). Однако депутаты настаивают, чтобы сдачу экзаменов для девятиклассников упростили.

— В соответствии с нормой законопроекта для получения документа об основном общем образовании (аттестата) необходимо успешно пройти ГИА-9 только по двум обязательным учебным предметам — «Русский язык» и «Математика», а не по четырем, как это предусмотрено действующим порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, — говорится в пояснительной записке.

Если инициатива вступит в силу, то аттестаты выпускники девятых классов будут получать по результатам сдачи экзамена лишь по русскому и математике. Благодаря изменениям больше школьников смогут получить аттестат об основном общем образовании, поступить в колледжи, чтобы выучиться на рабочую специальность.

Депутаты решили внести изменения не только в школьные экзамены, но и поддержали решение об отказе от бакалавриата и переход на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года. Об этом в начале января сообщил Вячеслав Володин. Затронут ли изменения уже учащихся по старой системе студентов и что придет на смену бакалавриату, рассказали в нашем материале.

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Школа Образование Выпускник Экзамены в школах Экзамен ОГЭ
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