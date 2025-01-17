«Неприкрытые сцены насилия»: ярославский сенатор призвала заблокировать «Игру в кальмара» в России

Наталия Косихина призвала заблокировать сериал «Игра в кальмара» (18+) в России Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Сенатор от Ярославской области Наталия Косихина призвала ограничить доступ молодежи к сериалам наподобие «Игры в кальмара». По ее словам, обратиться к этой теме сподвигли обращения от людей, возмущенных тем, что демонстрируется в фильме.

— С негодованием узнала о том, что в России огромное количество молодежи смотрит второй сезон сериала «Игра в кальмара». По сюжету 456 человек, испытывающих финансовые трудности, участвуют в смертельно опасных играх, где победитель получает деньги, а проигравшие — лишаются жизни. Очевидно, что данная кинолента содержит в себе неприкрытые сцены насилия, а также пропагандирует нечеловеческую жестокость и полное обесценивание человеческой жизни. Оправдание таких аморальных норм неправильно ни с точки зрения нравственности, ни с точки зрения российского законодательства, — пояснила Наталия Косихина порталу 76.RU.

«Игра в кальмара» (18+) — южнокорейский сериал про то, как люди, погрязшие в бедности и долгах соглашаются на участие в шоу для избранных вип-зрителей, в котором нужно проходить различные испытания. Тех, кто не справляется, ждет смерть. А победитель получает крупный выигрыш. Первый сезон сериала вышел в 2021 году, второй — в 2024 году. Планируются съемки продолжения. Несмотря на то, что российские телеканалы не показывали фильм, зрители могли легко его найти на различных интернет-платформах.

По мнению сенатора, такие вещи могут способствовать неправильному восприятию моральной картины мира детьми.

— При том, что данный сериал носит рейтинг «только для взрослых», он заполонил все информационное пространство социальных сетей. И многие родители вместо того, чтобы объяснить неправильность данной формы поведения у героев сериала, покупают костюмы убийц и игрушечное оружие, поощряя такие игры. А это, по моему мнению, огромная ошибка! — уверена Наталия Косихина.

Сенатор убеждена, что сериал нужно либо совсем заблокировать для просмотра на территории России, либо хотя бы ввести строгое возрастное ограничение для доступа зрителей к нему.

— Данная мера позволит оградить наших детей от виртуальной реальности, где убийство и жестокость является нормой и формой развлечения, — подчеркнула Наталия Косихина.

Также она отметила, что на формирование мировоззрения ребенка и его отношение к окружающему миру влияют и родители, и образовательные, и общественные организации. Она уверена, что задача всех этих инстанций — пропагандировать мир и добро. В том числе, по мнению Наталии Косихиной, необходимо создавать новые компьютерные проекты именно этой направленности.

— Только совместными усилиями и положительными примерами из личной жизни, книг и кинематографа мы сможем воспитать в подрастающем поколении доброту, милосердие, уважение к старшим, патриотизм и любовь к своей Родине, — отметила сенатор.

Наталия Косихина добавила, что необходимо выработать законопроект, который бы позволил урегулировать все эти моменты.

Напомним, Наталья Косихина с 2018 года представляет Ярославскую область в Совете Федерации России. До этого она четыре года работала главой Данилова Ярославской области, была избрана депутатом Ярославской областной Думы.

Наталия Косихина родилась 7 августа 1972 года в Данилове Ярославской области. В 1991 году закончила Ярославское педагогическое училище по специальности «Преподаватель начальных классов общеобразовательной школы», в 2001 году — Международный университет бизнеса и новых технологий в Ярославле по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2016 году была участником губернаторского проекта «Муниципальная команда губернатора Ярославской области», в рамках которой прошла обучение в «Международном институте менеджмента ЛИНК» по программе «Эффективное управление территорией». Трудовой путь начала в 1991 году в качестве учителя начальных классов школы № 9 Данилова. Затем была директором департамента по делам молодёжи в администрации Даниловского района, начальником отдела по организационной работе и муниципальной службе, первым заместителем главы администрации Данилова. В 2012–2014 годах занимала пост исполнительного директора аутсорсинговой компании «Услуга» Северной железной дороги. А в 2014 году стала главой городского поселения Данилов. С 2018 года — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.