Брать или не брать? Нужно ли покупать юань — разбираемся с экономистами

Смотрите видео с комментариями экспертов Источник: Ксения Сергеевна / Городские медиа

За последние годы в России вырос спрос на юань. Китайская валюта пользуется популярностью у вкладчиков. Наши коллеги из 72.RU узнали у экспертов, надо ли покупать юань? Их рассуждения по этому поводу смотрите в видео чуть выше.

— До тех пор, пока в России продаются доллары и евро, я бы рекомендовал (если вы хотите сохранить свои сбережения надолго и надежно) использовать их, но не в банковских счетах, а именно наличными. Наличные доллары и евро в долгосрочном периоде все-таки значительно более надежная валюта, чем юань, — высказал свое мнению Николай Кульбака, экономист.

А вот экономист Константин Селянин считает, что юань из возможных вариантов является сейчас лучшим для инвестирования. Но добавляет, что китайские власти при желании могут ослабить национальную валюту.