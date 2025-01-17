Брать или не брать? Нужно ли покупать юань — разбираемся с экономистами

За последние годы в России вырос спрос на юань. Китайская валюта пользуется популярностью у вкладчиков. Наши коллеги из 72.RU узнали у экспертов, надо ли покупать юань? Их рассуждения по этому поводу смотрите в видео чуть выше.
— До тех пор, пока в России продаются доллары и евро, я бы рекомендовал (если вы хотите сохранить свои сбережения надолго и надежно) использовать их, но не в банковских счетах, а именно наличными. Наличные доллары и евро в долгосрочном периоде все-таки значительно более надежная валюта, чем юань, — высказал свое мнению Николай Кульбака, экономист.
А вот экономист Константин Селянин считает, что юань из возможных вариантов является сейчас лучшим для инвестирования. Но добавляет, что китайские власти при желании могут ослабить национальную валюту.
— Его [юань] могут подвинуть как вверх, так и вниз. К примеру, ослабить. И тогда эти сбережения будут совершенно иными. Но по факту он привязан к мировым валютам. Пусть юань не свободно конвертируется, но в случае ослабления рубля принесет держателям пользу. С другой стороны, эта польза может оказаться намного меньше или даже вообще сведена к нулю из-за двух факторов. Первый — это не СКВ [свободно конвертируемая валюта], второй — это обменный курс, — отмечает Селянин.