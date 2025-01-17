НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

с-з.

 750мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,41
EUR 104,86
«Ярновости» исключили из списка иноагентов
Возобновили полеты в Казань
Ярославна просит запретить сериал
Отменили трансляцию матча
Проблемы со студенческим общежитием
Губерниев в Ярославской области
Мужчин призовут на военные сборы
Методы борьбы с пробками
Когда достроят IT-парк
Огромные квитанции за отопление
Экономика Кризис-2025 Брать или не брать? Нужно ли покупать юань — разбираемся с экономистами

Брать или не брать? Нужно ли покупать юань — разбираемся с экономистами

Китайская валюта за последние несколько лет плотно внедрилась в российскую экономику

37
Написать комментарий

Смотрите видео с комментариями экспертов

Источник:

За последние годы в России вырос спрос на юань. Китайская валюта пользуется популярностью у вкладчиков. Наши коллеги из 72.RU узнали у экспертов, надо ли покупать юань? Их рассуждения по этому поводу смотрите в видео чуть выше.

— До тех пор, пока в России продаются доллары и евро, я бы рекомендовал (если вы хотите сохранить свои сбережения надолго и надежно) использовать их, но не в банковских счетах, а именно наличными. Наличные доллары и евро в долгосрочном периоде все-таки значительно более надежная валюта, чем юань, — высказал свое мнению Николай Кульбака, экономист.

А вот экономист Константин Селянин считает, что юань из возможных вариантов является сейчас лучшим для инвестирования. Но добавляет, что китайские власти при желании могут ослабить национальную валюту.

— Его [юань] могут подвинуть как вверх, так и вниз. К примеру, ослабить. И тогда эти сбережения будут совершенно иными. Но по факту он привязан к мировым валютам. Пусть юань не свободно конвертируется, но в случае ослабления рубля принесет держателям пользу. С другой стороны, эта польза может оказаться намного меньше или даже вообще сведена к нулю из-за двух факторов. Первый — это не СКВ [свободно конвертируемая валюта], второй — это обменный курс, — отмечает Селянин.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление