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Страна и мир Ярославское издание исключили из реестра иноагентов

Ярославское издание исключили из реестра иноагентов

Оно заявило о прекращении работы еще полтора года назад

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1 комментарий

Минюст исключил ярославское издание из списка иноагентов

Источник:

Вечером 17 января Минюст исключил из списка иноагентов ярославское СМИ «Ярновости».

— Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «ЯРНОВОСТИ», — указано на сайте Министерства.

Напомним, портал «Ярновости» попал в список иноагентов Минюста вечером 2 июня 2023 года. Главный редактор и владелец сайта Антон Туманов в беседе с 76.RU тогда признавался, что не видит ни одной объективной причины, по которой изданию был присвоен этот статус. СМИ-иноагент на время приостанавливало выпуск новостей на сайте, однако продолжало публиковать тексты в Telegram-канале.

Спустя чуть больше месяца после этого Антон объявил о прекращении деятельности сайта. Тогда же редакция направила официальное уведомление в Роскомнадзор.

Сетевое издание «Ярновости» работало в Ярославле с 2010-го до июля 2023-го. На сайте издания публиковались материалы на политические темы, аналитика и повседневные новости из жизни Ярославской области. СМИ в разное время занималось издательскими проектами: например, выпускало альманах «4 года из 100», посвященный участию ярославцев в Великой Отечественной войне. Его единственным учредителем и главным редактором являлся Антон Туманов.

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Комментарии
1
rodynamoya
42 минуты
не может быть! империя вранья расширилась..........
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