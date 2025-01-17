Ярославское издание исключили из реестра иноагентов

Вечером 17 января Минюст исключил из списка иноагентов ярославское СМИ «Ярновости».
— Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «ЯРНОВОСТИ», — указано на сайте Министерства.
Напомним, портал «Ярновости» попал в список иноагентов Минюста вечером 2 июня 2023 года. Главный редактор и владелец сайта Антон Туманов в беседе с 76.RU тогда признавался, что не видит ни одной объективной причины, по которой изданию был присвоен этот статус. СМИ-иноагент на время приостанавливало выпуск новостей на сайте, однако продолжало публиковать тексты в Telegram-канале.
Спустя чуть больше месяца после этого Антон объявил о прекращении деятельности сайта. Тогда же редакция направила официальное уведомление в Роскомнадзор.
Сетевое издание «Ярновости» работало в Ярославле с 2010-го до июля 2023-го. На сайте издания публиковались материалы на политические темы, аналитика и повседневные новости из жизни Ярославской области. СМИ в разное время занималось издательскими проектами: например, выпускало альманах «4 года из 100», посвященный участию ярославцев в Великой Отечественной войне. Его единственным учредителем и главным редактором являлся Антон Туманов.