Ярославское издание исключили из реестра иноагентов

Минюст исключил ярославское издание из списка иноагентов Источник: Анна Прохорова, Антон Туманов / Vk.com











Вечером 17 января Минюст исключил из списка иноагентов ярославское СМИ «Ярновости».

— Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «ЯРНОВОСТИ», — указано на сайте Министерства.

Напомним, портал «Ярновости» попал в список иноагентов Минюста вечером 2 июня 2023 года. Главный редактор и владелец сайта Антон Туманов в беседе с 76.RU тогда признавался, что не видит ни одной объективной причины, по которой изданию был присвоен этот статус. СМИ-иноагент на время приостанавливало выпуск новостей на сайте, однако продолжало публиковать тексты в Telegram-канале.

Спустя чуть больше месяца после этого Антон объявил о прекращении деятельности сайта. Тогда же редакция направила официальное уведомление в Роскомнадзор.