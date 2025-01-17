Ирония судьбы — 3. Как сибиряк в Новый год вышел покурить и… улетел в Самару. А вернулся с чемоданом «Жигулевского» пива!

Пиво «пережило» полет достойно Источник: Александр











«Каждый Новый год мы с друзьями ходим в баню…» Эту фразу из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» знают все. Но иногда «искючительные» истории, достойные экранизации, происходят в реальной жизни. Кто бы мог подумать, что в новогодние праздники Самару и Новосибирск свяжет… пиво? И про этот перелет узнают многие с помощью соцсетей! Нашим коллегам из 63.RU удалось найти главного героя этой потрясающей истории и его друга. Они рассказали, как было дело.

«Сказал, что вернется с приколом»

Эта история началась в Новосибирске. Группа друзей собралась в одном из коттеджей, чтобы встретить Новый год. Среди них были Владимир Паринов и Александр (его фамилию по просьбе героя не указываем).

— У нас в планах было обычное празднование Нового года: еда, питье, общение, игры. В какой-то момент Вова вышел покурить. Он сказал, что вернется позже. Мы не волновались и не переживали, так как он живет недалеко и был постоянно на связи, — начал свой рассказ Александр.

Новогодняя вечеринка растянулась на несколько дней. Уже 2 января Владимир написал друзьям, что скоро вернется. Причем, как заявил сам сибиряк, он сделает это «с приколом». Но что именно он имел в виду, мужчина не рассказывал. Да и его друзья также решили не портить себе сюрприз — они решили дождаться Владимира, чтобы узнать, какой же именно «прикол» он решил сделать.

То, что сибиряк привез, удивило всех. Это был целый чемодан пива! Разливного. Из Самары. Со «Дна».

— Вовка никому не сказал, что он поехал в Самару и что везет оттуда пиво, — признался Александр.

О путешествии своего друга за несколько тысяч километров сибиряк написал в соцсети X (ранее — Twitter). Уже оттуда краткую версию истории подхватили несколько крупных каналов в Telegram.

— Товарищ вчера (сообщение написано 2 января. — Прим. ред.) вышел покурить и сказал, что приедет попозже. Сегодня вернулся ИЗ САМАРЫ с чемоданом свежайшего пиваса прямо с завода. Мы при этом в Новосибе находимся, — написал Александр. Ниже он ответил на вопросы пользователей соцсети. — Почему в Самару улетел? Там родина «Жигулевского» пива. Сам наш товарищ из Магадана, так что рыбу он уже привез.

Скриншот сообщения из соцсети X появился в нескольких пабликах в Telegram Источник: x.com

В разговоре с 63.RU сибиряк пояснил, что осталось за кадром.

— Когда делал фото, одна или две бутылки уже были на столе. Остальные — в чемодане, — рассказал Александр. — «Жигулевское» из Самары, по сравнению с остальными разливными, оказалось вкуснее. Не было какого-то такого характерного привкуса от обычных разливаек, что ли. Так что да, пиво понравилось.

Также автор твита добавил, что подобные приключения для его круга знакомых уже привычны. Но вот именно от Владимира такого трюка мало кто ожидал.

— Готов ли я сам приехать в Самару, чтобы попробовать? Сейчас у меня нет бюджета на поездки, запланировано много срочных трат. Но возможности такой не исключаю, — признался Александр.

«От смеха ребят разорвало»

После рассказа Александра нам стало интересно узнать версию самого главного героя. Владимир Паринов с удовольствием рассказал, что же сподвигло его отправиться в Самару.

— Итак. Традиционно мы уже несколько лет отмечаем Новый год с друзьями. Место — таунхаус нашего товарища. Как правило, это всё идет несколько дней, числа до 4–5-го. А начинается сбор нашей немаленькой компании человек в 15 еще 31 декабря. Гуляем, отмечаем с подарками и шикарным столом. Планируем меню на несколько дней заранее, — рассказал Владимир.

В этот раз он не смог приехать к общему сбору, так как работал. А дома мужчину ждал неприятный сюрприз — отключили воду и газ.

— Настроение было ниже некуда, еще и усталость после работы. В итоге к друзьям я явился за полчаса до Нового года, — добавил сибиряк.

Дальше, по словам Владимира, вечеринка пошла по обычному сценарию. Друзья поели, выпили, встретили Новый год, начали дарить друг другу подарки. Но запаса энергии мужчине хватило ненадолго. Уже через полтора часа усталость взяла свое: он начал засыпать.

— Я решил выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Взял телефон. А в него уже начали поступать миллионы поздравлений от родственников, друзей, знакомых. И одно — от подруги из Самары. Мы с ней общались незадолго до Нового года, у меня была идея приехать к ней как раз в эти дни, но работа не отпустила. А тут ночь с 31-го на 1-е, стою, читаю сообщение. Думаю, а чего бы не съездить в Самару-то?

Недолго думая, Владимир решил реализовать свою затею. Ближайший самолет из Новосибирска в Самару вылетал уже 1 января, в 14:30. Этот вариант показался сибиряку подходящим.

— Когда решил, что полечу именно на этом рейсе, пошел к себе спать. Благо живу рядом с таунхаусом товарища. А ребята не особо заметили моего отсутствия. Ну мало ли, где-то уснул или еще что-то. Не потеряли, в общем, — рассказал Владимир. — Проснулся я где-то около 11, принял в душ — и на самолет. Без задержек, вовремя прилетел. И вот уже в 16:00 я с цветами стоял на пороге квартиры знакомой.

В Новосибирске же товарищи продолжали отмечать. Но уже к 23:00 у них начали закрадываться какие-то подозрения. Они начали звонить и писать Владимиру, чтобы выяснить, куда же он пропал.

— А я в этот момент в Самаре поедал салатик под шампанское с девушкой и ее друзьями. Мои товарищи уже меня потеряли, спрашивали, приду ли я. Я им честно ответил, что вернусь. Но завтра, так как сейчас в Самаре. Они не поверили: мол, как так вышло — вышел покурить, а сам уже в другом городе. В качестве «приманки» сказали, что на следующий день придет наш друг Павлик с ребрами и будет готовить их на гриле. Я пообещал, что приеду завтра вечером, — заявил Владимир.

В Самаре, по его словам, он отлично провел время и после застолья отправился вместе с новыми знакомыми спать. Проснулся гость из Новосибирска 2 января рано утром из-за джетлага (разницы во времени, она между Самарой и Новосибирском составляет 3 часа. — Прим. ред.).

— Думаю, что надо уже готовиться к обратной дороге. Меня уже там ждут… Стоп! Там же будут ребрышки! А к ним бы хорошо пива! А я как раз на родине замечательного напитка! А так получилось, что в 2024 году летом я впервые побывал в Самаре. И, естественно, побывал на пивзаводе и в баре «На дне». Был очень впечатлен и восхищен.

Так у Владимира и родилась идея для подарка друзьям.

— Бужу подругу, требую у нее чемодан, мол, надо пиво привезти. Она мне его дает, но предлагает не ехать на завод, а купить пенное в наливайке. Мол, то же самое. Но нет! На заводе-то пиво без газов и консервантов. Хватаю чемодан, еду на такси затариваться. Взял 8 бутылок по 1,5 литра. Как раз четко в чемодан влезли, — рассказал Владимир.

Хмельная «батарея» уместилась в чемодан Источник: Владимир Паринов

И вот сибиряк уже едет в аэропорт Курумоч с полной сумкой хмельного. Свою затею он считает веселой.

— На входе в аэропорт, уже на контроле, девушка у меня спросила, что в чемодане. Я честно ответил, что пиво. В ответ получил восхитительную улыбку. Переживал, что не долетит напиток, но всё прошло хорошо. И вот спустя три часа полета я уже мчу в такси прямиком к друзьям. Захожу, слышу радостные возгласы. Они сидели, играли во что-то. Я спросил, все ли ребра они съели. К счастью, еще остались. А я как раз к ним пива привез. Закатываю чемодан, открываю — и тут их разорвало от смеха, восторга и самой идеи, — вспоминает Владимир.

Новосибирец признался, что его внезапная затея обошлась ему недорого благодаря работе.

Путешествие туда и обратно! Источник: Владимир Паринов









