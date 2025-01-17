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Дороги и транспорт Из Ярославля возобновляют полеты в популярный у туристов город-миллионник. Обзор цен

Из Ярославля возобновляют полеты в популярный у туристов город-миллионник. Обзор цен

Полеты появятся в расписании с 21 января

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Из Ярославля возобновляются полеты в Казань

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С 21 января возобновляются авиаперелеты из Ярославля в Казань. Об этом сообщил губернатора Ярославской области Михаил Евраев в пятницу, 17 января.

— Казань традиционно входит в топ самых популярных направлений у жителей и гостей нашего региона. И этот интерес взаимный. Все больше казанцев приезжает в Ярославскую область и в качестве туристов, и в качестве бизнес-партнеров, — указано в сообщении главы региона.

Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Время в пути — 1 час 20 минут. Согласно данным сайта ярославского аэропорта в Туношне, билет на одного с багажом будет стоить от 4,7 тысячи рублей.

Полеты будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро» на воздушном судне типа «Bombardier CRJ-200» вместимостью 50 кресел.

Отметим, что из Ярославля также можно улететь в Екатеринбург, Минеральные Воды, Москву, Санкт-Петербург, Самару и Сочи.

К слову, прямого железнодорожного сообщения с Казанью нет, на поезде придется добираться с пересадкой. Время в пути может составлять больше суток. При этом между регионами по воскресеньям курсирует автобус, время в пути — 16 часов, стоимость проезда от 3200 рублей.

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Казань Авиаперелеты Аэропорт Туношна Авиакомпания ЮВТ Аэро
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