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Недвижимость Выставили за рубль, а получили миллионы: кто выкупил историческую фабрику в центре Ярославля

Выставили за рубль, а получили миллионы: кто выкупил историческую фабрику в центре Ярославля

Стали известны итоги аукциона

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1 комментарий

Здание изначально продавали за рубль

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17 января в Ярославле завершились торги по продаже двухэтажной фабрики на улице Свободы, 32б. Ранее власти выставили на продажу памятник культурного наследия федерального значения за 1 рубль.

Инвесторам предлагали семь помещений общей площадью 723,8 квадратного метра. Раньше в здании располагалась «Фабрика Колосова» середины XVIII–XIX веков.

Итоги аукциона разместили сайте «ГИС Торги». В торгах участвовали три компании. Новым владельцем здания стало ярославское ООО «Строительная компания Олимп-Строй», предложившее за него 9 миллионов 114 тысяч 229 рублей.

Дом на Свободы, 32б относится к промышленной постройке 1779 года. Ранее здание входило в комплекс шелковой мануфактуры Колосова, позднее — в комплекс бань Оловянишникова.

ООО «Строительная Компания Олимп-Строй» была образована в 2014 году и зарегистрирована в Ярославле на улице Панина, 23. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий. Владелец и гендиректор — Игорь Владимирович Дудин.

На восстановление здания потребуются немалые суммы

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Дела у компании идут в гору. В 2023 году организация заработала 221,8 миллиона рублей. Из них 50,9 миллиона — чистая прибыль, оставшаяся после всех рабочих расходов.

Компании придется вложить немало денег в здание на Свободы, 32б. Согласно данным из паспорта объекта, здание находится в неудовлетворительном состоянии.

— По характеру трещин на стенах можно предположить, что имеет место деформация фундаментов под северным и западным фасадами, частью внутренних стен и перегородок. Наблюдаются трещины по северному и восточному фасадам, деструкция кирпичной кладки на южном фасаде, выпучивание части восточного фасада, — говорится в документах.

Новый владелец должен успеть подготовить проект и провести работы по сохранению здания до ноября 2025 года.

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Комментарии
1
Гость
6 минут
корупцыонная сделка
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