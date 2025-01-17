«Выпьем за любовь»: пять главных женщин в жизни Игоря Николаева

Игорь Николаев радует своих фанатов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В жизни Игоря Николаева важных для него женщин, конечно же, не пять, а гораздо больше. Начиная от мамы, Светланы Митрофановны, на которую похожи все три жены музыканта. И заканчивая 9-летней дочкой Вероникой, которая сегодня делает его счастливым молодым отцом. Можно вспомнить и Людмилу Гурченко, которая исполнила песню «Как жаль, что вас здесь нет» в телепередаче «Музыкальный аттракцион» в 1983 году — первую песню 22-летнего композитора. Или певицу Ирину Бржевскую, которая позвала музыканта аккомпанировать ей на записи в «Останкино», где у Николаева состоялась судьбоносная встреча с Аллой Пугачевой. Об этих судьбоносных дуэтах чаще всего вспоминает сам музыкант. О них решили рассказать наши коллеги из MSK1.RU в день его юбилея.

Две звезды

В музыкальном коллективе Аллы Пугачевой Игорь Николаев проработал восемь лет. И из музыканта-клавишника превратился для певицы в композитора и поэта, сочинившего для нее более 30 хитов. И даже удостоился права петь с ней дуэтом Источник: кадр из программы ​​​​​​«Сегодня вечером. Игорь Николаев и его друзья», 2019 год, Первый канал











По словам Игоря Николаева, «неверие окружающих в мои силы является для меня огромным стимулом». Сам-то он в свои силы верил с детства. Эта вера позволила мальчику из города Холмска на далеком острове Сахалин оказаться в Москве. И не просто оказаться, а получить приглашение от композитора Игоря Якушенко — преподавателя эстрадного отделения Московской консерватории. И всё потому, что он не побоялся показать свои партитуры группе столичных композиторов, которых занесло на Сахалин. А получив образование, не струсил подойти к самой Пугачевой, которую встретил в буфете телецентра «Останкино», и предложил себя на место клавишника в ее музыкальный коллектив «Рецитал». Этот дуэт стал первым из судьбоносных в карьере Игоря Николаева. И серьезно повлиял не только на его творчество, но и на творчество Аллы Борисовны.

— Игорь был очень светлым человеком, — вспоминала Алла Пугачева начало работы с Николаевым. — Молодым, застенчивым, мягким, замечательным музыкантом — хватал всё на ходу с какой-то невероятной легкостью. Я уже тогда всем говорила, что это Моцарт нашей эстрады.

На симфонии и оперы Николаев не замахивался, но через три года работы клавишником принес Пугачевой свои первые песни. К тому времени он сумел изучить не только ее манеру исполнения, музыкальные вкусы, но и «внутреннее устройство». Поэтому «Айсберг» и «Расскажите, птицы» были приняты певицей. И сразу стали хитами. Пародия на «Айсберг» даже появилась в самом популярном мультфильме Советского Союза «Ну, погоди!», это было настоящее признание.

Диск Аллы Пугачевой с песнями Игоря Николаева и их совместным дуэтом разошелся огромным тиражом Источник: MSK1.RU

Восьмидесятые принято называть эпохой Пугачевой, но сама Алла Борисовна называла эти годы Николаевским периодом. За восемь лет их сотрудничества Игорь Николаев написал для нее десятки хитов: «Сто друзей», «Паромщик», «Балет», «Стеклянные цветы», «Прости, поверь», «Желаю счастья в личной жизни», «Две звезды» и другие песни, которые подпевала вся страна, — более 30 композиций. И пока Алла Борисовна гастролировала по стране и собирала многотысячный «Олимпийский», Николаев учился у нее мастерству, работе с публикой и житейской хватке.

— Пугачева была молода и энергична, ее драйв рождал в нас силы и желание творить с утроенной энергией, — рассказывал Игорь Николаев. — У Пугачевой я научился очень многому. Как выходить из ситуации, когда кто-то из публики бросит какую-нибудь обидную реплику. Как строить отношения с музыкантами — с теми, кто стоит за солистом, за звездой.

А усвоив науку, решил начать сольную карьеру — в 1986 году с песней «Мельница» он выступил на «Утренней почте» и проснулся певцом, а не только композитором и поэтом.

Шальная Императрица

Благодаря песням Игоря Николаева кровная солистка группы «Электроклуб» Ирина Аллегрова стала той самой Шальной Императрицей, которую полюбила вся страна Источник: кадр из трансляции конкурса «Новая волна», телеканал «Россия», 2024 год











Несмотря на сольные выступления, собственные музыкальные альбомы «Малиновое вино» и «Выпьем за любовь», распроданные миллионными тиражами, Игорь Николаев не перестал писать песни и для других артистов. Ирина Аллегрова ко времени их сотрудничества была солисткой группы «Электроклуб» — довольно популярного коллектива, но ее имя было известно лишь кругу поклонников группы. А она мечтала о сольной карьере. Для этого было всё: вокальные данные, внешность, средства и связи ее мужа, продюсера Владимира Дубовицкого. И был сосед по московскому двору в Новых Черемушках Игорь Николаев. Они частенько виделись в одной компании, на одних застольях. Так и появился новый дуэт, который стал судьбоносным для Ирины Аллегровой и позволил Игорю Николаеву создать десятки хитов.

— Всё было продуктом общения. По-другому никак: и сам процесс сочинения, и потом показ песни, и обмывание этой песни, — вспоминал о совместной работе Игорь Николаев.

После первой же композиции «Странник», когда вся страна затянула «Странник мой, дорогой, где же ты, что с тобой…», стало ясно — союз удался! Через несколько лет был уже «Олимпийский», который штурмовали поклонники «Младшего лейтенанта», «Фотографии 9 на 12» и еще десятка хитов, автором которых был Игорь Николаев. Как шутил музыкант, он создал себе конкурента — в это время в Москве шли и его концерты.

— Даже не количество «Олимпийских», что нас потрясло тогда само по себе, а скорость взлета… Резкий переход от вареных курток с цепями в группе «Электроклуб» к этим платьям Ириным, — вспоминал музыкант невероятный успех своих песен и новой Аллегровой. — Образ был найден стремительно и очень точно, будто так и было всегда. Причем специально такая задача не ставилась: мол, давайте создадим этот разбитной образ бой-бабы. Чистое наитие.

Сотрудничество длилось несколько лет, несмотря на сложности и ревность других исполнителей, желавших петь хиты Николаева. В репертуаре Аллегровой появилась теперь уже ее фирменная «Императрица», а в конце 90-х Николаев стал автором текстов песен «Свадебные цветы», «Ну и пусть», «Вчера», музыку к которым написал уже другой Игорь — Крутой. Так постепенно дуэт Николаева и Аллегровой распался.

— Главное, что Ира была и до сих пор остается в той органике и гармонии, которую она в свое время долго искала, нащупывала. Я рад и счастлив, что имел к этому прямое отношение, — признавался музыкант.

​​​​​​​Но в это время в его жизни возник совсем другой союз — не только творческий, но и семейный.

Дельфин и Русалка

Наталья Порывай, она же Королёва, стала знаменитой благодаря Николаеву Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU











К тому моменту, когда в его студию на прослушивание приехала 16-летняя чернобровая киевлянка Наташа Порывай, Игорь Николаев был успешным и свободным мужчиной. Первый брак с одноклассницей Еленой закончился разводом. Они поженились в 18 лет, и в этот же год на свет появилась их дочка Юля. В суматохе концертов, гастролей, поездок, гулянок союз, основанный на детской романтической любви, сохранить не получилось. И тут в его руки попал неограненный алмаз — яркая, темпераментная девочка, с большим опытом детских выступлений, рвущаяся на взрослую эстрадную сцену.

— Наташка была очень активна в своем желании стать звездой — цеплялась за любую возможность заявить о себе и работала как одержимая. Да, я придал этому процессу ускорение, — рассказывал Игорь Николаев.

​​​​​​​Так возник творческий и семейный дуэт, продлившийся 12 лет. Он придумал ей фамилию Королёва и просто завалил песнями. Только Наташа Королева вышла на большую сцену с его песней «Желтые тюльпаны» и попала в финал фестиваля «Песня года — 1990», а уже через два года — масштабный гастрольный тур по стране с программой «Дельфин и Русалка» и заключительный концерт в переполненном «Олимпийском». Николаев и Королёва невероятно органично смотрелись на сцене вдвоем, и искры, проскакивающие между ними, наэлектризовывали зал. От творческого дуэта пара быстро перешла к семейному.

— Инициатива исходила от Игоря, как от человека более взрослого, — рассказывала Наташа Королёва. — Игорь аккуратно ухаживал, понимая, что я совсем дитя и многих вещей не знаю. Он меня влюбил в себя.

Когда Наташе исполнилось 18 лет, они поженились — свадьба была скромной, всего 10 человек, что расстраивало невесту, мечтавшую о белом платье, фате, лимузине и банкете. Но музыкант не хотел, чтобы было как у всех. У них действительно очень долго было не как у всех — удавалось гармонично сочетать совместную жизнь и совместное творчество. Успех был колоссальный, причем не только в России — успешные гастроли по Израилю, Германии, США. Участие во всех музыкальных программах и больших концертах. Было снято 13 видеоклипов. Но постепенно накал страстей угасал и проблем становилось больше, чем радостей.

— Когда мы с Игорем познакомились, ему исполнилось 29, а мне всего 16, я была зеленая, глупая! Пока дотянула до 25 лет, когда человек начинает по-взрослому осознавать жизнь, в наших отношениях уже произошли необратимые негативные процессы., — объясняла Наташа Королёва причины расставания. — Игорь написал для меня 55 песен, когда мы были вместе, а сколько песен, адресованных мне, вышло после нашего разрыва, я и сосчитать не могу.

Но новые песни не помогли — их дуэт распался на сольные проекты. И Игорь Николаев решил помочь другой юной и талантливой девушке.

Ромео и Джульетта

Диана Гурцкая всегда благодарна Николаеву Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Мой самый главный приз в жизни — встреча с Игорем Николаевым, — признается MSK1.RU народная артистка Российской Федерации Диана Гурцкая.

Этот приз 22-летняя начинающая певица «выиграла» на музыкальном конкурсе «Ялта-Москва-Транзит», проходившем в курортной столице Крыма. Тогда юная исполнительница не заняла никакого призового места. Но ее голос и секретность зацепили члена жюри Игоря Николаева. Он не только убедил своих коллег учредить для девушки специальный приз жюри, но и решил помочь ей.

— Не было бы Игоря Юрьевича, у меня не получилось бы ничего, — считает певица. — А когда за девочку берется такой талантливый человек, маэстро, то происходит музыкальная сказка. Именно так. С ним я поехала на первые гастроли, и зарубежные в том числе, выступала в его программе «Дельфин и Русалка» в США. С ним впервые записывала песни в профессиональной студии под руководством замечательных музыкантов. С ним впервые я выступала с музыкальным коллективом. Со мной впервые занимались по-настоящему, профессионально. Игорь Юрьевич — мой учитель, требовательный, но очень мягкий и абсолютно мудрый. Правильный.

​​​​​​​​​​​​​​По мнению Дианы Гурцкая, у Игоря Николаева есть удивительная способность создавать песни из историй и эмоций, которые переживает артист.

— Это не конвейер — песня у него не пишется просто так. За 3,5 минуты в композиции отражается жизнь человека, для которого он ее создает, — объясняет певица. — С ним мы записали два альбома, и в каждой песне своя правда, каждая прошла через мою биографию. «Волшебное стекло моей души» — стала моим дебютом, проверкой. «Если бы только сердце знало» — любят и зрители, и я очень люблю. Наш дуэт «Ромео и Джульетта» стал даже дуэтом года! А песня «Ты здесь» — мой талисман. Сколько лет прошло, сколько событий в моей жизни пережила эта композиция, но она по-прежнему остается со мной. Мечта работать с Игорем Юрьевичем всегда остается. И если у него случится песня, которую он решит предложить мне, я буду счастлива! Я благодарна Богу и судьбе, что у меня была возможность поработать с Игорем Николаевым. У него сейчас есть замечательная семья, и это огромное счастье. Пусть их хранит Господь, пусть пишутся новые песни, пусть он будет счастлив.

Счастливые родители

Счастливая семья Источник: Юлия Проскурякова / T.me











— Я вошла в зал и огляделась: Игорь шел по залу, а рядом с ним — симпатичная девушка. Не то чтобы на меня похожа, но типаж тот же. Игорь общался с народом, а ее за руку держал, не отпускал, — рассказывала Наташа Королёва о первой встрече с новой любовью Игоря Николаева. — Они подошли ко мне, такие счастливые! Поздоровались. Он обнял подругу за плечи: «Познакомься, это Юля».

Юля Проскурякова — нотариус из Екатеринбурга, возникла в жизни Игоря Николаева, казалось бы, самым банальным для популярного артиста образом. На гастролях певца в ее родном городе она вместе с цветами послала музыканту записку с просьбой прослушать ее. Ведь она с детства пела, принимала участие во множестве музыкальных конкурсов, а первый диплом получила за исполнение песни «Фотография 9х12». Кому как не автору песни оценить ее способности? Но артист не обратил внимание на очередную записку. Но оказалось, что Юлю, как и Николаева, неверие в ее силы только мотивирует. Через несколько месяцев она достала телефон певца и уговорила его послушать ее.

Юлия Проскурякова — жена певца и композитора Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











И слушает Игорь Николаев Юлию до сих пор: четыре года они встречались, а в 2010 году поженились. Сначала певца смущала разница в возрасте 22 года и то, что его дочь от первого брака старше невесты. Но после того, как две Юли подружились, всё было решено. Новый дуэт не только стал сценическим — в 2011 году в Кремлевском Дворце они представили дуэтный концерт «Одна надежда на любовь». Жизненный дуэт только крепнет с каждым днем. В 2015 году у пары родилась дочь Вероника, забота и воспитание которой увлекло молодого папу. Игорь Николаев всё больше уделяет времени семье, своему здоровью и стихам.

— Это же не большой спорт, где по возрасту уходят из профессии. Композитор может оставаться композитором до конца жизни. Не надо ставить рекордов. Нужен иногда период затишья, когда публика от тебя отвыкает и скучает, — говорит Игорь Николаев.

Музыкант не раз говорил, что его дом там, где живет мама, Светлана Митрофанова. Она стала главной опорой сына, и все его три жены были очень на нее похожи Источник: кадр из программы ​​​​​​«Сегодня вечером. Игорь Николаев и его друзья», 2019 год, Первый канал











Последний юбилейный концерт певца планировался на его 60-летие в 2020 году, но из-за пандемии его пришлось отложить на целый год. И удивительно, но большинство зрителей не сдали билеты, а пришли на выступление. Ведь и через год песни Николаева не стали менее любимы.

— А для того чтобы они были долгоиграющими, песни не должны быть модными. Если ты пишешь модную песню, то это гарантия того, что через год будет немодная. А если ты пишешь, как ты чувствуешь, по наитию, то тогда есть шанс, что ее и лет через десять не забудут, — считает певец.