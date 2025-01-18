НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

зап.

 750мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 102,41
EUR 104,86
Губерниев в Ярославской области
«Локомотив» обыграл «Сибирь»
Возобновили полеты в Казань
«Ярновости» исключили из списка иноагентов
Ярославна просит запретить сериал
Отменили трансляцию матча
Проблемы со студенческим общежитием
Методы борьбы с пробками
Когда достроят IT-парк
Криминал Молодую россиянку убили в Сальвадоре. Дело расследует полиция

Молодую россиянку убили в Сальвадоре. Дело расследует полиция

В девушку выстрелили

75
Написать комментарий

Врачам не удалось спасти пострадавшую

Источник:

Россиянку Елену Новоселову убили в Сальвадоре. Дело расследует национальная полиция страны. 29-летняя девушка была госпитализирована с огнестрельными ранениями в четверг, от полученных травм она скончалась в больнице. Полиция задержала подозреваемого.

— Дело Елены Новоселовой квалифицировано как убийство. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха, что исключает возможность того, что она держала в руках оружие, использованное при нападении, — говорится в сообщении в блоге сальвадорской полиции в Х.

Елену Новоселову с ранениями обнаружили полицейские, приехавшие по телефонному вызову. Девушку госпитализировали, однако на следующий день она скончалась.

Правоохранители выяснили, что россиянка оказывала в Сальвадоре эскорт-услуги, предлагая их онлайн. Девушка работала под псевдонимом Лолита ла Русита.

Полиция задержала мужчину по имени Эрвин Лагос Андраде. По предварительным данным от местных следователей, он был ее сутенером.

ПО ТЕМЕ
Убийство Убили Выстрел Полиция Расследование
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Мнение
Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года
Кирилл Поверинов
фотограф
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление