Молодую россиянку убили в Сальвадоре. Дело расследует полиция

Врачам не удалось спасти пострадавшую Источник: shot_shot / T.me











Россиянку Елену Новоселову убили в Сальвадоре. Дело расследует национальная полиция страны. 29-летняя девушка была госпитализирована с огнестрельными ранениями в четверг, от полученных травм она скончалась в больнице. Полиция задержала подозреваемого.

— Дело Елены Новоселовой квалифицировано как убийство. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха, что исключает возможность того, что она держала в руках оружие, использованное при нападении, — говорится в сообщении в блоге сальвадорской полиции в Х.

Елену Новоселову с ранениями обнаружили полицейские, приехавшие по телефонному вызову. Девушку госпитализировали, однако на следующий день она скончалась.

Правоохранители выяснили, что россиянка оказывала в Сальвадоре эскорт-услуги, предлагая их онлайн. Девушка работала под псевдонимом Лолита ла Русита.