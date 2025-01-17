Ипотека с низкой ставкой еще существует: как купить жилье в 2025 году выгодно — секретный способ

Приобрести сниженную ставку у банка. Для этого нужно заплатить комиссию. Ее сумма и сроки ипотеки уже определят, насколько сильно уменьшится процент. Эта услуга требует индивидуального подхода, и важно хорошо подсчитать, будет ли это выгодно.

Воспользоваться льготными программами, например семейной, IT, дальневосточной или арктической ипотекой. Важно заранее ознакомиться с условиями и понять, подходите ли вы под критерии. Если нет, не стоит расстраиваться. Многие застройщики предлагают собственные субсидированные программы и скидки.