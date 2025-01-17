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Недвижимость Ипотека с низкой ставкой еще существует: как купить жилье в 2025 году выгодно — секретный способ

Ипотека с низкой ставкой еще существует: как купить жилье в 2025 году выгодно — секретный способ

Не обязательно охотиться за льготными программами

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Вторичка может быть значительно выгоднее

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Ипотечные ставки остаются очень высокими, и покупка жилья становится для многих несбыточной мечтой, но выход есть. Можно обратить внимание на объекты от продавцов, которые еще не полностью выплатили кредит. Расскажем, как можно сэкономить таким образом.

— Можно воспользоваться ипотечными условиями предыдущего владельца. Это означает, что за покупателем сохраняются все условия займа продавца: процентная ставка, срок кредитования, сумма остатка долга и ежемесячный платеж. Например, если продавец оформил ипотеку в 2020 году по ставке 10% годовых, то покупатель сможет приобрести квартиру с сохранением этой же ставки, — рассказала Городским медиа эксперт по жилой недвижимости, риелтор Мария Кудреватых.

Правда, есть пара исключений. Ведущий эксперт агентства недвижимости «Этажи» Москва Илья Павлюк рассказал о всех подводных камнях:

  • кредит продавца должен быть оформлен по рыночной ставке. Господдержка, семейная, военная ипотека и другие субсидированные государством или банком программы под эту опцию не подойдут;

  • переводу долга продавца подлежит только остаток его суммы кредита, остальные средства покупатель должен вносить из своих денег. Нельзя «добрать» другой ипотекой;

  • возможность перевода долга продавца на покупателя рассматривается для каждого отдельного покупателя заново. То есть, если покупатель один объект уже рассматривал под перевод долга, под другой объект он может и не подойти;

  • не все банки могут так переоформить кредит на жилье. Лучше уточнить всё заранее в кредитной организации.

Для перевода ипотеки потребуется стандартный пакет документов: паспорт, СНИЛС, данные о трудоустройстве и доходах. При необходимости могут запросить ту же информацию о созаемщике.

Это не единственный способ приобретения жилья по приемлемым условиям. Рассмотрим основанные:

  1. Приобрести сниженную ставку у банка. Для этого нужно заплатить комиссию. Ее сумма и сроки ипотеки уже определят, насколько сильно уменьшится процент. Эта услуга требует индивидуального подхода, и важно хорошо подсчитать, будет ли это выгодно.

  2. Воспользоваться льготными программами, например семейной, IT, дальневосточной или арктической ипотекой. Важно заранее ознакомиться с условиями и понять, подходите ли вы под критерии. Если нет, не стоит расстраиваться. Многие застройщики предлагают собственные субсидированные программы и скидки.

  3. Рассмотреть рассрочку. Такой инструмент позволяет распределить необходимую вам сумму на несколько платежей. Существуют разные варианты: иногда нужно платить раз в месяц, иногда — раз в год или даже раз в несколько лет. Однако нужно трезво оценивать, сможете ли вы накопить необходимую сумму.

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