Недетская «Игра»: дети стали подражать героям «Игры в кальмара» — как к этому относятся их родители и эксперты

Второй сезон популярного сериала «Игра в кальмара» вышел в конце декабря 2024 года Источник: kinopoisk.ru











Второй сезон популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» (18+) вышел в конце декабря, мгновенно приковав к экранам миллионы зрителей. Фанаты почти три года ждали продолжения истории о людях, оказавшихся втянутыми в жестокие игры на выживание из-за острой финансовой нужды. Параллельно с выходом серий вспыхнули жаркие споры: уместно ли детям примерять на себя костюмы бездушных наемников и разыгрывать сюжеты корейских игр? Наши коллеги из NGS.RU обсудили острую тему с читателями сайта и обратились за объяснением к психоаналитику.

В чем, собственно, проблема?

Сюжет сериала «Игра в кальмара» подарил поп-культуре яркие образы, которые быстро вышли за рамки стриминговых платформ и также быстро вошли в реальную жизнь в качестве референсов для костюмированных вечеринок. Кто-то выбирает красный цвет охранников-убийц, кто-то облачается в зеленый, изображая игрока-заложника, кто-то желает примерить роль ведущего в черном, а то и «випа» с маской зверя на голове.

На волне хайпа от второго сезона сериала телеграм-канал Shot опубликовал фотоотзывы родителей, чьи дети для новогоднего утренника выбрали красные костюмы солдат — как оказалось, эти персонажи самые популярные. Продавцы не замедлили поднять цены на атрибутику на 40% (опять же, по данным Shot).

Те самые костюмы солдат, которые так полюбились детям Источник: kinopoisk.ru











К примеру, на Ozon можно купить красный карнавальный костюм за 1965 рублей, зеленый — за 2512 рублей. На Wildberries красный костюм обойдется вам в 2708 рублей, а зеленый — от 2500 и до 8000 рублей. На маркетплейсах продаются разные корейские игры и прочая атрибутика из сериала: сахарные соты, визитки-приглашения, маски — от 250 рублей и выше.

Детские психологи не остались в стороне, озвучив ряд предостережений: дескать увлечение опасное, может травмировать ребенка, косплеить героев — чревато последствиями.

Мнение родителей и всех заинтересованных

Сибирячка Екатерина рассказала корреспонденту NGS.RU, что ее 5-летний сын однажды начал напевать песенку из первой серии сериала (ту, что пела кукла во время игры «Тише едешь — дальше будешь»). Узнав мотив, она поинтересовалась, где он ее услышал — оказалось, мальчик из детсадовской группы рассказывал детям про сериал.

— Мы сели и посмотрели вместе фрагмент сериала, — рассказала Екатерина. — Ребенок воспринимает ужастики, триллеры и насильственные сцены иначе, через призму своего мышления: чем ты старше — тем страшнее. Я смотрела в 9-м классе фильмы ужасов одна, сидя в кино, а в студенчестве уже боялась. Та же «Игра в кальмара» воспринимается детьми по-другому, взрослые же сами вешают на детей свои собственные страхи.

Сериал показывает в первую очередь проблему классового неравенства, и эта тема может быть полезна как минимум подросткам Источник: kinopoisk.ru











По мнению Екатерины, каждое поколение имеет «своих уродцев». Были Хагги Вагги — кто-то помнит про них сейчас? Но в пик популярности точно так же была масса дискуссий и обсуждения вплоть до предложений запретить игрушку.

— Играли в пиратов, в казаков-разбойников, разыгрывали смерть — это нормальные этапы детских игр, которые проходили все. Просто, став взрослыми, забыли, — заключает Екатерина.

Интересное мнение высказала читательница NGS.RU Светлана: она привела в пример субкультуры, которые были популярны среди подростков в нулевые.

— Мы в детстве готами рядились, причем не на елку, а в школу на уроки. И это не значит, что мы кошек в подворотнях мучили или людей в жертву приносили. Побегали годик-другой — интерес пропал, — говорит Светлана.

По ее мнению, дети жестоки лишь потому, что не понимают промежуточной стадии, зная только «хорошо» и только «плохо». И это, считает Светлана, нормально.

Сюжеты игр основаны на детских воспоминаниях создателя системы Источник: kinopoisk.ru











— Будто раньше дети не играли в войнушку, стреляя друг в друга из автоматов? Это было, есть и будет, дети всегда играли с оружием и кем только себя не воображали. Отстаньте от детей, пусть играют, — поддержал женщин читатель с ником Отпетый мошенник.

— Больше всего обеспокоены те родители, которые воспитывают детей так, что во взрослой жизни они бы добровольно влезли в зеленые костюмы, — добавил Иван.

Читатели портала вообще довольно живо стали дискутировать о влиянии сериала. Татьяна расстроилась, что общество стало слишком ведомым, а Антон призвал не забывать, что «Игра в кальмара» — всего лишь выдумка.

— Мы в детстве «Криминальную Россию» (12+) смотрели, «Лики смерти» (18+) там всякие. Дети же не воспринимают этот фильм реально и не хотят они быть настоящими убийцами, — отметил читатель с ником Полупустой. — Мы в «Трансформеров» (12+) играли. Всё зависит от восприятия: можно «Анну Каренину» прочитать и переволноваться. Детям что интересно, то они и смотрят.

Возрастное ограничение «18+» не останавливает юных зрителей от просмотра Источник: kinopoisk.ru











От лица младшего поколения высказалась читательница Ася.

— Говорю как подросток: сериал и вправду не для детей, — заявила девушка. — Он стал популярен, и дети горят интересом посмотреть. Кровь, пушки, скрытый смысл. Второй сезон еще более-менее в сравнении с первым. В первом сезоне показаны совсем не детские сцены, и всё такое. Лучше запретить детям смотреть такое.

Мнение эксперта

Психоаналитик и клинический психолог Юлия Деревяга считает игру в злодеев вполне естественной. Сериал «Игра в кальмара», по ее мнению, является лишь новой формой детской забавы «Казаки–разбойники» в современной интерпретации.

— Таким способом ребенок выгружает и перерабатывает скопившееся перенапряжение: например, из-за перегруженности при освоении новой для себя социальной ситуации в рамках школы или в домашней среде, — объяснила Юлия Деревяга.

Запрещать или не запрещать просмотр контента с насильственными элементами? Психоаналитик рекомендует ориентироваться на нормы законодательства, которое устанавливает ограничение просмотра для лиц, не достигших определенного возраста.

— Если ребенок каким-то образом всё же посмотрел не предназначенный для его возраста контент, предаваться панике или высказывать острое негодование не стоит. Спокойно объясните, что это игра, даже если она происходит в реальности ребенка: например, он разыгрывает с друзьями определенные сюжеты из фильма, в нашем случае — сериала. Объясните ему, что следует быть осторожным, важно не причинять дискомфорт другим, наблюдать за своим состоянием. Становится неприятно или страшно — прекращаем игру, — порекомендовала эксперт.

Психолог говорит, что таким образом у ребенка будет возможность наблюдать себя в социальной среде, формировать ограничения собственных импульсов и уходить из неблагоприятной ситуации.

— А подобные разыгрывания, исполнив свою основную функцию, обычно довольно быстро становятся неактуальными, и ребенок переключается на другую активность, — добавила Юлия Деревяга.

Причины для беспокойства родителей реальны в случае, если ребенок стал пропускать занятия в школе, не сообщает, куда уходит надолго, приходит в синяках, порезах, стал замкнутым или агрессивным, не идет на контакт с родителями и сверстниками. Эти признаки могут быть следствием того, что ребенок не может справиться с текущей ситуацией, и ресурсов его психического аппарата недостаточно для переработки опыта и прохождения в новый этап взросления. В такой ситуации лучше обратиться к детскому психологу для более точной диагностики состояния и работы по его нормализации.

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