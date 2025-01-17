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Здоровье «Муж часто меня упрекал тем, что я толстая»: бизнесвумен рассказала, как худела на телешоу со 137 кг

«Муж часто меня упрекал тем, что я толстая»: бизнесвумен рассказала, как худела на телешоу со 137 кг

Девушка не первый год борется с лишним весом

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Инга на съемках «Больших девочек»

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25-летняя Инга Демчук из Красноярска стала героиней нового сезона реалити-шоу «Большие девочки» (16+) на канале «Пятница!». На данный момент девушка при росте 167 см весит 137 килограммов. Наша коллега из NGS24.RU Мария Антюшева взяла у девушки интервью, где Инга рассказала о болезненном разводе, о психологических проблемах из детства, которые она заедала, и о том, что она пережила на съемках.

— Расскажите о себе, своей семье. В каком возрасте вы заметили, что у вас появился лишний вес?

— Впервые заметила, что появился лишний вес, в 11-м классе. Я была в отношениях, ожидала ребенка — беременность была запланированной. Тогда же у меня появились растяжки. Набор веса был связан не только с беременностью: я вредно питалась с момента вступления в отношения со своим будущим мужем. Да и он сам меня подначивал: постоянно дарил съедобные подарки.

— Как быстро вы набрали те 137 кг, с которыми пришли на шоу?

— В начале наших отношений с мужем я весила 50–60 килограммов и за 7 лет совместной жизни дошла до отметки в 137 кг. Мне удалось немного похудеть, когда мы завершали отношения, но за два года набрала всё обратно.

— Вы когда-нибудь обращались к врачам с проблемой лишнего веса?

— Единожды. Когда рассталась с мужем, был резкий порыв быстро похудеть, сбросить вес. Я подумала, что причина лишних килограммов кроется в гормонах, и обратилась к терапевту. Сдала все анализы и была крайне удивлена: оказалось, что с гормонами у меня всё в порядке, нет проблем ни с щитовидной железой, ни с чем-нибудь еще. Мой лишний вес — результат того, что я никак не следила за своим питанием. Врачи рекомендовали питаться сбалансированно, исключить сахар и мучную еду.

Гормоны оказались ни при чём

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— Как реагировали на вашу полноту близкие (кроме мужа) — родители, подруги, коллеги?

— Родители и коллеги не реагировали никак. А близкие друзья подшучивали, бывало, крайне обидно. Мы любим кататься на лодках, и они мне постоянно говорили, что на меня не найдется спасательных жилетов. Я знаю, что они это всё говорили не с целью самоутверждения, а чтобы мотивировать меня на похудение. Но я не реагировала и не замечала проблем с лишним весом. Точнее, старалась не замечать.

— Какие методы похудения вы пробовали в прошлом, до участия в шоу? К каким результатам они приводили?

— Классические, из серии я не ела сладкое, мучное, но меня хватало максимум на неделю. Потом я срывалась. Сначала сбрасывала по 10 килограммов, а потом набирала вдвойне.

Девушка то сбрасывала вес, то набирала снова

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— Занимались ли вы какой-то двигательной активностью до шоу? Может быть, делали зарядку или ходили пешком?

— Да. Занималась в зале, ходила на групповые тренировки. Мотивация у меня была, но не хватало дисциплины. Я хотела быстрых и внушительных результатов — расстраивалась, что не сбросила весь лишний вес за несколько месяцев. И срывалась. Я выросла в деревне, у меня там всегда была какая-то физическая нагрузка: активная ходьба, работа в огороде. Но, чтобы сжигался жир, недостаточно ходьбы — нужны именно активные жиросжигательные тренировки.

— Сколько раз в день вы ели (в своей обычной жизни, до шоу)?

— Я ела редко, чаще всего один-два раза в день, но много и вредно, никогда не завтракала. Последние два года своей жизни я занималась бизнесом — развивала филиал по доставке готовых суши и роллов. Поэтому мой рацион состоял в основном из них.

Фото Инги с работы

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— Как вы сами думаете, почему вам не удавалось сбросить вес?

— У меня не было дисциплины. Я быстро срывалась, не видя за короткий промежуток времени результаты. Похудение — очень долгая и упорная работа. Кроме спорта и питания, необходимо работать с головой: понять, зачем это нужно, в чём основная причина набора веса. А я этого не делала.

— Расскажите, если можете, о разводе. На шоу вы поделились, что узнали об измене, какая была ваша первая реакция? Кто стал инициатором развода?

— Мы с мужем сошлись, когда мне было 15 лет, а ему — 19. Я верила в счастливую семейную историю до конца нашей жизни. Несколько лет назад я узнала, что он общается со своей бывшей одногруппницей, очень близко. Физической измены не было, но была ментальная. Я его простила, но всё равно смириться с этим не могла. Он обещал мне больше с ней не общаться, но нарушил данное слово. Она, кстати, тоже состояла в отношениях. Спустя несколько месяцев я узнала, что они видятся в тайне от меня — это была крайняя точка. Я поняла, что простить не смогу и сохранить семью ради ребенка тоже не хочу.

Мы расстались как взрослые люди. Когда я переезжала в Томск, чтобы открыть там бизнес, он помогал мне с обустройством, делом. Помню, мне очень хотелось утереть ему нос, показать, что он потерял, и доказать, что я лучше соперницы.

Инга с мужем и сыном еще до развода

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— Вы говорили, что развод связан с вашей полнотой, а как вы это поняли? Ваш бывший муж сказал об этом или это ваше предположение?

— Муж часто меня упрекал тем, что я толстая. Ему неприятна была близость со мной, потому что я его не привлекала как женщина. Когда мы пытались сохранить отношения, он признался, что его не устраивает, что я много работаю, не хозяйственная и не слежу за собой. Сам при этом был полный, но его это никак не смущало.

К слову, ушел он к очень стройной и ухоженной девушке. Насколько я знаю, сейчас они уже женаты.

— На шоу имели место серьезные физические нагрузки. Вы проходили медкомиссию перед участием в шоу?

— Учитывая наш солидный вес, любая физическая нагрузка будет серьезной. Но без этого сложно привести себя в порядок. Да, в первую очередь питание важно, но без физических упражнений не будет весомого результата.

Перед участием в шоу я прошла полную медкомиссию в частных клиниках. Это и всевозможные анализы, и УЗИ всех органов, эндокринолог, терапевт и даже стоматолог. Все обследования оплачивал телеканал.

Только те девочки, которые смогли пройти медкомиссию и чекап успешно, попали в проект. Знаю, что многим было отказано из-за серьезных проблем со здоровьем и запрета на физические нагрузки.

Наша героиня в центре, в голубом платье

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— Что давалось вам тяжелее всего во время съемок? А что было наиболее приятным?

— Тяжелее всего мне давалась разлука с сыном. Мы не могли пользоваться телефонами во время пребывания на проекте, но нам давали созваниваться с близкими раз в неделю.

Наиболее приятными были испытания, которые мы еженедельно проходили. Общение с девочками. Несмотря на соперничество, мы смогли выстроить хорошие отношения, основанные на поддержке и уважении. Да, ссоры случались, но мы старались сразу же решать возникшие вопросы.

— Кто из наставников на шоу вам больше всего понравился?

— Наш наставник по физической подготовке Кирилл Кошарин. Он был нам другом, всегда старался поддерживать и мотивировать. Также психолог проекта Анетта Орлова. Я думала, что в психологическом смысле я максимально проработанный человек — я через многое в своей жизни прошла, но Анетта смогла достать самые потаенные скелетики из моего шкафа, которые мешали мне сбросить лишний вес. Мы выяснили, что развод моих родителей в детстве сильно на мне сказался: я очень боялась, что их история повторится и в моей семейной жизни. Это, впрочем, и случилось. А я в качестве самозащиты ела, ела, ела и набирала килограммы.

— Сколько часов в день у вас уходило на физические тренировки на шоу?

— У всех были обязательные три тренировки в неделю (не считая еженедельных физических испытаний). А дальше каждый тренировался в меру своих возможностей и желания. Я дополнительно тренировалась дважды — плавала в нашем бассейне и занималась в тренажерном зале в доме.

— Можете описать свою диету на шоу?

— У нас было максимально сбалансированное питание. Никакого мучного, сладкого, не было газированных и сладких напитков. Рацион состоял из белка и овощей, запеченных в духовке или приготовленных на пару. Это мясо, рыба, морепродукты, цукини, цветная капуста, стручковая фасоль, брокколи. На перекусы были орехи и фрукты. Нас очень хорошо кормили — часто были креветки, например. С первых дней я чувствовала себя комфортно, мне всего по еде хватало. Я знала, для чего я на шоу, и мне не хотелось срываться.

— Как вы сейчас питаетесь? Ограничиваете ли себя в пище или едите всё, что хочется?

— Точно так же, как и на проекте, — стараюсь придерживаться максимально правильного и сбалансированного питания. Рыба, курица, яйца, творог. После проекта полюбила кабачки и цукини, часто запекаю в духовке. Из сложных углеводов — гречка и перловка.

Ограничения по питанию останутся с нами на всю жизнь — это необходимо, чтобы «не уйти в откат» и не набрать сброшенные килограммы. Иногда я разрешаю себе съесть что-то вредное, если очень сильно этого хочу. Роллы, например. Но уже далеко не в тех количествах, как прежде. Мой желудок сильно уменьшился во время пребывания на проекте, я уже не могу есть столько, сколько могла до этого.

— Занимаетесь ли вы сейчас физкультурой?

— Да. Обожаю скакалку. Еще очень люблю работать на беговой дорожке: ставлю ее на режим подъема в гору и хожу так по 2 часа — очень эффективное кардио, советую!

— Какую цель ставите для себя сейчас? Хотите весить какое-то определенное количество килограммов или просто стремитесь к хорошему самочувствию? Есть ли проблемы с суставами, сердцем?

— Цель та же, что и в начале проекта, — отвести сына в первый класс, будучи стройной. И привить ему правильное отношение к еде. Я уже начала перестраивать наше питание, очень много убрала из его рациона в том числе. Стараюсь максимально минимизировать пищевой мусор в питании. Хочу вернуться в свой вес до беременности. Проблем с суставами и сердцем у меня нет.

Так Инга праздновала 23-летие

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— Каков ваш психологический настрой после шоу? Что дало вам участие в шоу?

— Психологический настрой после шоу прекрасный! Этот проект — лучшее, что случилось со мной за долгое время. Я безумно счастлива, что попала сюда, что мне удалось по-другому посмотреть на жизнь и на мир.

Участие в шоу дало мне огромную мотивацию развиваться дальше и работать на осуществление своих больших амбиций — переезда в Москву, например. Благодаря «Большим девочкам» я смогла привить себе правильные пищевые привычки, смогла встретиться лицом к лицу со страхами и понять, что жизнь не заканчивается. Трудности — развод, закрытие бизнеса, большие долги — решаемы. Главное — иметь здоровое тело и здоровый дух!

А еще дало мне надежду, что смогу прокатиться на электросамокате с сыном без штрафов за превышение веса (смеется).

Мы также спрашивали, сколько килограммов Инга весит сейчас, но эту информацию она не может разглашать, пока шоу не пройдет по ТВ.

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Комментарии
1
Гость
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Как говорили в мои студенческие годы: "90% мужчин любят толстых женщин. И только 10% - очень толстых".
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