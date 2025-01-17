«Я буду признателен»: блогер, кинувший ребенка ярославны в снег, попросил помощи из-за заочного ареста

Сергей Косенко обратился к подписчикам в социальных сетях Источник: Sergey_kosenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Блогер-миллионник и бизнесмен Сергей Косенко, который в январе 2024 года снял на видео, как бросает в снег своего ребенка от Александры Беляковой из Рыбинска Ярославской области, обратился к подписчикам в социальных сетях за помощью. На этот шаг блогера толкнули новости о том, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его из-за выходки с ребенком.

В своем посте он задался вопросами о том, почему правоохранительные органы вообще обратили на него внимание.

— Гражданин РФ, живущий уже 7 лет за пределами РФ, при этом продолжающий платить налоги в РФ (45.000.000 за 2024 год), занимающийся публично благотворительностью и поддерживающий публично Россию. Предположительно во Франции снимает видео с предположительно сыном, НЕ российским гражданином, выкладывает его в запрещенную в России социальную сеть. По этому поводу в России открывается и уже год расследуется уголовное дело. Я не юрист, но пытаюсь понять и найти решение. Если кто-то может помочь выйти из этой ситуации, я буду вам очень признателен, — написал Сергей Косенко (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

Косенко попросил помощи, чтобы разобраться в ситуации Источник: Sergey_kosenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После заочного ареста блогера стало известно, что решение по делу было обжаловано. Косенко обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Муж Александры Беляковой опубликовал еще одно обращение Источник: Sergey_kosenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После первого поста Сергей Косенко выложил еще несколько. Серию постов в сторис он завершил еще одним обращением, где поблагодарил подписчиков за поддержку.

— Ребята, спасибо всем за отклики и за вашу поддержку. Как я уже много раз говорил — я реально понял и осознал, что создание того видео в качестве повторения залетевшего в то время тренда было плохой идеей. Плохой пример, плохая идея, плохое все. Никогда бы не повторил. Я извинялся перед всеми людьми, чьи чувства мог задеть тем видео. Могу сделать это ещё и ещё раз. Каждый человек ошибается и учится на своих ошибках и вправду. Это так. Никто не идеален. Тем более я. Я обычный парень из Смоленска, — говорится в обращении (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

При этом Косенко предположил, что его права могут нарушаться. Сам он, судя по всему, надеется избежать уголовного преследования.

— Как я писал ранее, я не юрист, но мне кажется, что в этой ситуации в действительности что-то не так и нарушаются мои законные права. Ведь даже самого события преступления, в котором меня пытаются обвинить, не было. Все равны перед законом, и закон един для всех. Насколько я знаю, это является базой прав человека в мире, и этот принцип предусмотрен в Конституции России. Очень верю, что это так и это соблюдается и будет соблюдаться повсеместно. Надеюсь, что ситуация разрешиться самым благополучным образом. Я буду очень рад вашей поддержке и помощи. Она очень нужна и важна, — написал Сергей Косенко (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)