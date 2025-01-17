«Я буду признателен»: блогер, кинувший ребенка ярославны в снег, попросил помощи из-за заочного ареста

Блогер-миллионник и бизнесмен Сергей Косенко, который в январе 2024 года снял на видео, как бросает в снег своего ребенка от Александры Беляковой из Рыбинска Ярославской области, обратился к подписчикам в социальных сетях за помощью. На этот шаг блогера толкнули новости о том, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его из-за выходки с ребенком.
В своем посте он задался вопросами о том, почему правоохранительные органы вообще обратили на него внимание.
— Гражданин РФ, живущий уже 7 лет за пределами РФ, при этом продолжающий платить налоги в РФ (45.000.000 за 2024 год), занимающийся публично благотворительностью и поддерживающий публично Россию. Предположительно во Франции снимает видео с предположительно сыном, НЕ российским гражданином, выкладывает его в запрещенную в России социальную сеть. По этому поводу в России открывается и уже год расследуется уголовное дело. Я не юрист, но пытаюсь понять и найти решение. Если кто-то может помочь выйти из этой ситуации, я буду вам очень признателен, — написал Сергей Косенко (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)
После заочного ареста блогера стало известно, что решение по делу было обжаловано. Косенко обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
После первого поста Сергей Косенко выложил еще несколько. Серию постов в сторис он завершил еще одним обращением, где поблагодарил подписчиков за поддержку.
— Ребята, спасибо всем за отклики и за вашу поддержку. Как я уже много раз говорил — я реально понял и осознал, что создание того видео в качестве повторения залетевшего в то время тренда было плохой идеей. Плохой пример, плохая идея, плохое все. Никогда бы не повторил. Я извинялся перед всеми людьми, чьи чувства мог задеть тем видео. Могу сделать это ещё и ещё раз. Каждый человек ошибается и учится на своих ошибках и вправду. Это так. Никто не идеален. Тем более я. Я обычный парень из Смоленска, — говорится в обращении (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)
При этом Косенко предположил, что его права могут нарушаться. Сам он, судя по всему, надеется избежать уголовного преследования.
— Как я писал ранее, я не юрист, но мне кажется, что в этой ситуации в действительности что-то не так и нарушаются мои законные права. Ведь даже самого события преступления, в котором меня пытаются обвинить, не было. Все равны перед законом, и закон един для всех. Насколько я знаю, это является базой прав человека в мире, и этот принцип предусмотрен в Конституции России. Очень верю, что это так и это соблюдается и будет соблюдаться повсеместно. Надеюсь, что ситуация разрешиться самым благополучным образом. Я буду очень рад вашей поддержке и помощи. Она очень нужна и важна, — написал Сергей Косенко (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)
После публикации видео Косенко глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить в отношении блогера уголовное дело и проверить, платит ли он налоги. Сергей публично извинился, заявив, что кадры смонтированы при помощи нейросети.
— Мы нашли куклу-маникен, одели ее в одежду [ребенка], сняли видео и сверху наложили лицо и мимику, — писал Косенко.
После шквала негативных комментариев блогер удалил ролик. О поступке Косенко тогда высказывалась даже председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и звездный продюсер Яна Рудковская.
Сергей Косенко познакомился с Александрой Беляковой (Sasha Belair) в США. Он работает в шоу-бизнесе и занимается криптовалютой, Александра ведет блог о привлечении денег и поет песни. Сергей родился в Венгрии, но вырос в Смоленске. Александра родом из Рыбинска, после школы переехала для учебы в Санкт-Петербург, а оттуда перебралась в Лос-Анджелес.
Пара не раз шокировала своих подписчиков. К примеру, во время беременности Александры Сергей Косенко заявил, что их отношения — контракт, и отцом малыша является другой мужчина. Однако вскоре молодые люди вновь стали публиковать совместные видео и фото.
Малыш появился на свет в ноябре 2023 года, тогда пара была в отношениях, но о помолвке речи не шло. Сергей сделал предложение Александре после родов, под конец года, а свадьбу они сыграли тайно осенью 2024-го.