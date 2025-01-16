НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

5 м/c,

ю-з.

 748мм 93%
Подробнее
7 Пробки
USD 102,38
EUR 105,81
Как работала фирма Блиновской
Законна ли отмена налички
Сделают больше «выделенок»
Благоустроят центр Ярославля
Задержали зарплаты учителям
Умер актер сериала «Невский»
Построят новую смотровую
В центре поставят телеэкран
Как избавиться от пробок
Город IT-парк в Ярославле «Нам есть на кого равняться»: известны сроки строительства IT-парка в Ярославле

«Нам есть на кого равняться»: известны сроки строительства IT-парка в Ярославле

Общая стоимость проекта — 10 миллиардов рублей

52
Написать комментарий

Известно, когда закончат строительство IT-парка в Ярославле

Источник:

В правительстве Ярославской области озвучили сроки окончания строительства IT-парка «Тензор» на Московском проспекте в Ярославле. Детали реализации проекта обсудили глава компании Сергей Уваров и губернатор Михаил Евраев.

— Общая стоимость реализации масштабного проекта — около 10 млрд рублей. <…> Завершить работы планируют к 2030 году. Решается вопрос по строительству за счет средств инвестора дополнительной транспортной развязки для разгрузки центра города, — сообщили в пресс-службе областного правительства 16 января.

Директор «Тензора» Сергей Уваров заявил, что в компании уделят особое внимание благоустройству территории. Городской парк, который разобьют на берегу Которосли, по задумке станет центром общественной жизни, местом для занятий спортом и культурных программ.

«Тензор» возобновил стройку после перерыва

Источник:

— Нам есть на кого равняться. Образцом для подражания мы выбираем парк Галицкого в Краснодаре или японский сад «Шесть чувств» в Крыму, — прокомментировал Сергей Уваров.

Парк Галицкого в Краснодаре был построен и открыт местным предпринимателем, владельцем ФК «Краснодар» Сергеем Галицким. Зона известна архитектурой и ландшафтным дизайном по всей России. Японский сад «Шесть чувств» в Ялте — проект на территории отельного комплекса Mriya Resort & SPA в поселке Оползнёвое, созданный по замыслу японского архитектора Широ Накане. Это трехуровневый прогулочный сад, разбитый на 6 гектарах.

Напомним, на этом месте несколько лет стоял остов заброшенной гостиницы «Чайка». В 2017 году на конструкции появился плакат с надписью «Вместо долгостроя здесь будет ИТ-парк», так руководство крупной компании заявило о своей идее.

+1

Как указано в проекте, строительство разделится на три этапа: первый — проектирование и возведение многофункционального центра с подземной парковкой, второй — проектирование объекта общественного питания, третий этап — проектирование многоуровневой парковки и развязки по Московскому проспекту.

Мы публикуем подробности возведения IT-парка в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
IT-парк Тензор Благоустройство Строительство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление