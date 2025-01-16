«Нам есть на кого равняться»: известны сроки строительства IT-парка в Ярославле

Известно, когда закончат строительство IT-парка в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Михаил Евраев / T.me











В правительстве Ярославской области озвучили сроки окончания строительства IT-парка «Тензор» на Московском проспекте в Ярославле. Детали реализации проекта обсудили глава компании Сергей Уваров и губернатор Михаил Евраев.

— Общая стоимость реализации масштабного проекта — около 10 млрд рублей. <…> Завершить работы планируют к 2030 году. Решается вопрос по строительству за счет средств инвестора дополнительной транспортной развязки для разгрузки центра города, — сообщили в пресс-службе областного правительства 16 января.

Директор «Тензора» Сергей Уваров заявил, что в компании уделят особое внимание благоустройству территории. Городской парк, который разобьют на берегу Которосли, по задумке станет центром общественной жизни, местом для занятий спортом и культурных программ.

«Тензор» возобновил стройку после перерыва Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Нам есть на кого равняться. Образцом для подражания мы выбираем парк Галицкого в Краснодаре или японский сад «Шесть чувств» в Крыму, — прокомментировал Сергей Уваров.

Парк Галицкого в Краснодаре был построен и открыт местным предпринимателем, владельцем ФК «Краснодар» Сергеем Галицким. Зона известна архитектурой и ландшафтным дизайном по всей России. Японский сад «Шесть чувств» в Ялте — проект на территории отельного комплекса Mriya Resort & SPA в поселке Оползнёвое, созданный по замыслу японского архитектора Широ Накане. Это трехуровневый прогулочный сад, разбитый на 6 гектарах.

Напомним, на этом месте несколько лет стоял остов заброшенной гостиницы «Чайка». В 2017 году на конструкции появился плакат с надписью «Вместо долгостроя здесь будет ИТ-парк», так руководство крупной компании заявило о своей идее.

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Как указано в проекте, строительство разделится на три этапа: первый — проектирование и возведение многофункционального центра с подземной парковкой, второй — проектирование объекта общественного питания, третий этап — проектирование многоуровневой парковки и развязки по Московскому проспекту.