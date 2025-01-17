Кого заберут на военные сборы и отправят ли на СВО — ответы на главные вопросы в карточках

Военные сборы для россиян в запасе — плановое мероприятие, которое проводится ежегодно. Главная цель — поддерживать военную подготовку граждан.

— Призванных на военные сборы отправляют на два месяца на военные полигоны. Там они заново осваивают технику, повышают квалификацию, ну и, соответственно, тренируются, — рассказал Городским медиа ведущий юрист «Антипризыва.ру» по работе с призывниками Артем Мугунянц.

Военные сборы бывают двух видов — проверочные и учебные. Руководитель практики по военному праву адвокатского бюро Москвы KALOY.RU Арсений Левинсон рассказал нашим коллегам с MSK1.RU, что на проверочных штаты воинских частей переводятся на условное военное время.

— Проводится слаживание, учения, проверка перехода в режим условного военного времени или мобилизации, — отметил юрист.

А вот на учебных сборах люди осваивают новые военные специальности либо освежают уже пройденную военную подготовку.