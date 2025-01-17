Кого заберут на военные сборы и отправят ли на СВО — ответы на главные вопросы в карточках

В этом году в России мужчин призовут на военные сборы. Накануне указ об этом подписал президент Владимир Путин. Как они проходят, кого на них направят и что будет, если не явиться, — в материале.
- Для чего проводят военные сборы?
- Кого призывают на военные сборы?
- Кого не могут забрать на военные сборы?
- Как приходит повестка на военные сборы и что будет, если не явиться?
- Платят ли за участие в военных сборах?
- Могут ли с военных сборов забрать на СВО?
Для чего проводят военные сборы?
Военные сборы для россиян в запасе — плановое мероприятие, которое проводится ежегодно. Главная цель — поддерживать военную подготовку граждан.
— Призванных на военные сборы отправляют на два месяца на военные полигоны. Там они заново осваивают технику, повышают квалификацию, ну и, соответственно, тренируются, — рассказал Городским медиа ведущий юрист «Антипризыва.ру» по работе с призывниками Артем Мугунянц.
Военные сборы бывают двух видов — проверочные и учебные. Руководитель практики по военному праву адвокатского бюро Москвы KALOY.RU Арсений Левинсон рассказал нашим коллегам с MSK1.RU, что на проверочных штаты воинских частей переводятся на условное военное время.
— Проводится слаживание, учения, проверка перехода в режим условного военного времени или мобилизации, — отметил юрист.
А вот на учебных сборах люди осваивают новые военные специальности либо освежают уже пройденную военную подготовку.
Кого призывают на военные сборы?
На военные сборы могут призывать всех, кто находится в запасе. Туда зачисляют всех военнообязанных граждан, которые прошли срочную службу или обучение в военных учебных центрах, не прошли их, но достигли возраста 30 лет, были уволены с военной службы с зачислением в запас.
Кого не могут забрать на военные сборы?
Некоторые граждане на законных основаниях могут быть освобождены от военных сборов. Не призывают на них мужчин, которые не годны или ограниченно годны к военной службе по состоянию здоровья, а также военнообязанных женщин. Помимо этого по закону освобождены от военных сборов:
граждане, имеющие бронь от органов власти или организаций;
сотрудники (в том числе гражданский персонал) МВД, Росгвардии, ФСИН, таможни и т. д.;
служащие авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом;
плавающий состав судов морского флота, а в период навигации также речного флота и флота рыбной промышленности;
работники, занятые на посевных и уборочных работах в период проведения таких работ;
педагоги;
студенты очных и очно-заочных отделений;
студенты-заочники в период экзаменов и подготовки дипломной работы;
многодетные отцы;
опекуны и попечители несовершеннолетних братьев и сестер (если больше некому);
занятые уходом за родственником, которому требуется постоянный уход (согласно заключению комиссии, если больше некому);
мужья беременных женщин (если срок более 22 недель и уже есть один ребенок);
депутаты;
кандидаты на выборах;
уехавшие за границу;
члены Совфеда;
главы регионов, исполняющие их обязанности и кандидаты на эту должность;
руководители высших исполнительных органов госвласти, временно исполняющие их обязанности и кандидаты на эту должность;
граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу;
граждане, уволенные в запас менее двух лет назад (кроме резервистов);
граждане, отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
находящиеся под следствием или ожидающие решения суда.
Как приходит повестка на военные сборы и что будет, если не явиться?
Повестки на военные сборы рассылают двумя способами:
Приносят домой или на работу, человек ставит подпись о получении и считается уведомленным.
Направляют либо электронным письмом, либо заказным через отделение Почты России. Как только человек получил письмо, считается уведомленным.
Если призывник получил повестку и не явился в военкомат, ему будет назначен штраф от 10 до 30 тысяч рублей, — отметил юрист Артем Мугунянц.
Платят ли за участие в военных сборах?
За участие в военных сборах государство не платит денег, но без средств к существованию призывник не останется. По закону работодатель обязан отпустить сотрудника на сборы, не увольнять его и сохранить среднемесячный заработок по договору.
Могут ли с военных сборов забрать на СВО?
На время военных сборов его участники размещаются в подразделениях воинских частей, в учебных центрах или военных лагерях по всей России, в том числе в приграничных регионах. Однако отправлять запасника на СВО со сборов не будут, так как в стране приостановлена мобилизация.
— Могут предложить подписать контракт, но дальше право остается за человеком: подписывать или нет. Это его личное дело, — заключил Мугунянц.