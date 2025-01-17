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Страна и мир карточки Кого заберут на военные сборы и отправят ли на СВО — ответы на главные вопросы в карточках

Кого заберут на военные сборы и отправят ли на СВО — ответы на главные вопросы в карточках

Закон о проведении сборов уже подписал Владимир Путин

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7 комментариев

Учебные сборы проводятся для того, чтобы либо освоить новые военные специальности, либо освежить уже пройденную военную подготовку

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В этом году в России мужчин призовут на военные сборы. Накануне указ об этом подписал президент Владимир Путин. Как они проходят, кого на них направят и что будет, если не явиться, — в материале.

  1. Для чего проводят военные сборы?
  2. Кого призывают на военные сборы?
  3. Кого не могут забрать на военные сборы?
  4. Как приходит повестка на военные сборы и что будет, если не явиться?
  5. Платят ли за участие в военных сборах?
  6. Могут ли с военных сборов забрать на СВО?
1

Для чего проводят военные сборы?

Военные сборы для россиян в запасе — плановое мероприятие, которое проводится ежегодно. Главная цель — поддерживать военную подготовку граждан.

— Призванных на военные сборы отправляют на два месяца на военные полигоны. Там они заново осваивают технику, повышают квалификацию, ну и, соответственно, тренируются, — рассказал Городским медиа ведущий юрист «Антипризыва.ру» по работе с призывниками Артем Мугунянц.

Военные сборы бывают двух видов — проверочные и учебные. Руководитель практики по военному праву адвокатского бюро Москвы KALOY.RU Арсений Левинсон рассказал нашим коллегам с MSK1.RU, что на проверочных штаты воинских частей переводятся на условное военное время.

— Проводится слаживание, учения, проверка перехода в режим условного военного времени или мобилизации, — отметил юрист.

А вот на учебных сборах люди осваивают новые военные специальности либо освежают уже пройденную военную подготовку.

2

Кого призывают на военные сборы?

На военные сборы могут призывать всех, кто находится в запасе. Туда зачисляют всех военнообязанных граждан, которые прошли срочную службу или обучение в военных учебных центрах, не прошли их, но достигли возраста 30 лет, были уволены с военной службы с зачислением в запас.

3

Кого не могут забрать на военные сборы?

Некоторые граждане на законных основаниях могут быть освобождены от военных сборов. Не призывают на них мужчин, которые не годны или ограниченно годны к военной службе по состоянию здоровья, а также военнообязанных женщин. Помимо этого по закону освобождены от военных сборов:

  • граждане, имеющие бронь от органов власти или организаций;

  • сотрудники (в том числе гражданский персонал) МВД, Росгвардии, ФСИН, таможни и т. д.;

  • служащие авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом;

  • плавающий состав судов морского флота, а в период навигации также речного флота и флота рыбной промышленности;

  • работники, занятые на посевных и уборочных работах в период проведения таких работ;

  • педагоги;

  • студенты очных и очно-заочных отделений;

  • студенты-заочники в период экзаменов и подготовки дипломной работы;

  • многодетные отцы;

  • опекуны и попечители несовершеннолетних братьев и сестер (если больше некому);

  • занятые уходом за родственником, которому требуется постоянный уход (согласно заключению комиссии, если больше некому);

  • мужья беременных женщин (если срок более 22 недель и уже есть один ребенок);

  • депутаты;

  • кандидаты на выборах;

  • уехавшие за границу;

  • члены Совфеда;

  • главы регионов, исполняющие их обязанности и кандидаты на эту должность;

  • руководители высших исполнительных органов госвласти, временно исполняющие их обязанности и кандидаты на эту должность;

  • граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу;

  • граждане, уволенные в запас менее двух лет назад (кроме резервистов);

  • граждане, отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;

  • граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

  • находящиеся под следствием или ожидающие решения суда.

4

Как приходит повестка на военные сборы и что будет, если не явиться?

Повестки на военные сборы рассылают двумя способами:

  1. Приносят домой или на работу, человек ставит подпись о получении и считается уведомленным.

  2. Направляют либо электронным письмом, либо заказным через отделение Почты России. Как только человек получил письмо, считается уведомленным.

Если призывник получил повестку и не явился в военкомат, ему будет назначен штраф от 10 до 30 тысяч рублей, — отметил юрист Артем Мугунянц.

5

Платят ли за участие в военных сборах?

За участие в военных сборах государство не платит денег, но без средств к существованию призывник не останется. По закону работодатель обязан отпустить сотрудника на сборы, не увольнять его и сохранить среднемесячный заработок по договору.

6

Могут ли с военных сборов забрать на СВО?

На время военных сборов его участники размещаются в подразделениях воинских частей, в учебных центрах или военных лагерях по всей России, в том числе в приграничных регионах. Однако отправлять запасника на СВО со сборов не будут, так как в стране приостановлена мобилизация.

— Могут предложить подписать контракт, но дальше право остается за человеком: подписывать или нет. Это его личное дело, — заключил Мугунянц.

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Военные сборы Спецоперация Мобилизация Запасники Призыв Повестка
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Комментарии
7
Гость
1 час
Страшно
holdfast
11 минут
граждане знают, что он этим подписанием имел ввиду. он знает, что граждане знают)))
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