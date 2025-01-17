Три самые неприятные побочки от статинов. Врачи — о вреде и пользе препаратов и риске деменции

Статины нужно принимать пожизненно Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Высокий уровень холестерина в крови и, как следствие, развитие атеросклероза считаются одними из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов. Прием статинов как раз должен защитить людей из групп риска от сосудистых катастроф и сохранить им жизнь. Назначать такие препараты может только врач — после осмотра пациента, изучения его истории болезни, с учетом индивидуальных рисков и противопоказаний. А если он все-таки назначил, то принимать таблетки придется регулярно и всю жизнь.

Как действуют статины, до этого объяснял врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили. По словам специалиста, они блокируют фермент, который участвует в синтезе холестерина в печени, что приводит к снижению «плохого» холестерина (ЛПНП) и ускорению его выведения из организма. В качестве дополнительного эффекта — улучшение функции эндотелия сосудов, а также стабилизация имеющихся холестериновых бляшек в сосудах.

Но, как и у любого лекарства, кроме полезного действия у статинов бывают побочные эффекты. Как раз они и вызывают у многих пациентов страх — вплоть до категоричного отказа принимать таблетки. Дело в том, что атеросклероз долго протекает без каких-то явных симптомов — человек обычно никак не чувствует болезнь. До тех пор, пока вдруг «неожиданно» не разобьет инфаркт или инсульт.

Врачи не раз пытались развеять страшилки о статинах, которые гуляют в Сети. И что важно, призывали пациентов взвешивать пользу и риски. Убедить удается далеко не всех. Подробности — в материале «Доктора Питера».

Самые неприятные побочки

Врач-кардиолог Ольга Бокерия ответила на вопрос одного из подписчиков: «Пять лет принимаю статины. Какая самая неприятная побочка может быть?»

Кардиолог назвала 3 возможных побочных эффекта.

Ольга Бокерия — врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.

Развитие мышечных болей. Люди жалуются на боли в ногах, в спине, слабость и усталость, которая может мешать им даже выполнять ежедневные бытовые дела. По словам кардиолога, такие боли связаны с процессом разрушения мышц. Ухудшение памяти, развитие деменции. Как пояснила врач, холестерин содержится в оболочке всех клеток, в том числе нервных. В итоге клетки могут потерять способность «общаться» друг с другом, так как делают они это посредством соединения оболочек. Повышение уровня сахара в крови. По мнению Ольги Бокерии, этот побочный эффект легко нивелировать. Для этого важно питаться правильно, соблюдать диету и не употреблять большое количество углеводов.

Лучше со статинами, чем без них

Между тем высокий холестерин, от повышения уровня которого принято принимать статины, в свою очередь, как раз влияет на развитие деменции и болезни Альцгеймера. Известно, что существует связь между высоким уровнем «плохого» холестерина (липопротеины низкой плотности) и развитием деменции. Излишки холестерина накапливаются в артериях, и это не только приводит к гипертонии, что уже само по себе является фактором риска слабоумия, но и вызывает накопление в мозге токсичных белков, ответственных за болезнь Альцгеймера.

При этом, по данным Общества болезни Альцгеймера, статиновые препараты, которые назначают при высоком холестерине, помогают снизить риск заболевания примерно на 30%, а вероятность развития сосудистой деменции — примерно на 7%.

Однако новое исследование, представленное на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации в Чикаго, показало: опасен не только высокий уровень «плохого» холестерина, но и его необъяснимые колебания.

В течение шести лет ученые наблюдали почти за 10 000 взрослыми старше 70 лет в Австралии и США. Все участники были относительно здоровыми, без деменции. Ежегодно они контролировали свой уровень холестерина. За годы наблюдения у 509 участников развилась деменция, а еще у 1760 добровольцев снизились когнитивные способности, но до слабоумия не дошло.

Регулярные проверки уровня холестерина показали, что у людей с его стабильным уровнем гораздо реже диагностируется деменция или наблюдается общее снижение когнитивных способностей. И наоборот, добровольцы, чей показатель холестерина постоянно колебался, хотя особых изменений в образе жизни или приеме лекарств не было, имели больше шансов на дальнейшее развитие слабоумия.

По данным авторов, высокие колебания общего уровня холестерина связаны с 60-процентным увеличением риска деменции и 23-процентным ростом риска снижения когнитивных функций, включая память и скорость реакции.

В то же время высокие колебания триглицеридов и «хорошего» холестерина (липопротеины высокой плотности) не влияли на вероятность развития деменции и снижения когнитивных способностей.

— В исследование не были включены люди, которые начали или прекратили принимать препараты для снижения уровня липидов в течение периода исследования. Таким образом, результаты не могут быть объяснены эффектом статинов. С практической точки зрения здоровая диета и физические упражнения улучшают липидный профиль, а несоблюдение этих стратегий может ухудшить негативное воздействие вредных липидов на мозг, — говорит Фернандо Тестай, профессор неврологии и реабилитации в Университете Иллинойса в Чикаго.