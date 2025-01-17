Министр АПК Ярославской области уходит из правительства: названа причина

Министр АПК Ярославской области Дмитрий Фомин уходит с поста Источник: Дмитрий Фомин / Vk.com











Министр агропромышленного комплекса (АПК) и потребительского рынка Дмитрий Фомин покинет правительство Ярославской области. Об этом стало известно 17 января.

— Причина ухода — новое место работы. 27 января у него последний рабочий день, — пояснили порталу 76.RU в министерстве.

Кто заменит Дмитрия Фомина, пока не сообщается.

Напомним, ярославец Дмитрий Фомин возглавил министерство в марте 2022 года. А до этого в течение трех лет он занимал пост руководителя Фонда регионального развития Ярославской области, который обеспечивал выдачу льготных займов для развития предприятий промышленности.

Одной из ярких идей Фомина на посту министра было введение в Ярославской области моды на молоко. Он предложил реализовать в регионе проект «Школьное молоко» — выдавать каждому школьнику по 250 граммов полезного напитка в день. По мнению Фомина, это позволило бы поддержать аграриев и одновременно позаботиться о здоровье детей. Но проект так и не был реализован.

Фрагмент отчета министра Источник: Ярославская областная дума