В Ярославле отменили трансляцию матча «Локомотива» на центральной площади. Причина

В Ярославле отменили трансляцию матча «Локомотива» на центральной площади Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В пятницу, 17 января, ярославская команда «Локомотив» проведет матч (6+) на выезде с командой «Сибирь» в Новосибирске. Начало игры — в 15:30.

Изначально мэрия Ярославля анонсировала показ матча на новом табло на центральной Советской площади.

— В 15:30 на установленном экране жители и гости города смогут посмотреть выездной матч ярославской команды «Локомотив» с новосибирской командой «Сибирь». Приходите болеть за любимую команду вместе! — указали в посте администрации в Telegram.

Однако за несколько часов до начала трансляцию отменили. Как уточнили в мэрии, решение принято по техническим причинам.

К слову, матч планировали показывать на новеньком телеэкране за 3,5 миллиона рублей, который купили специально к Новому году.

Посмотреть игру ярославцы смогут по городскому ТВ или онлайн.