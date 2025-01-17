В Ярославле отменили трансляцию матча «Локомотива» на центральной площади. Причина

В пятницу, 17 января, ярославская команда «Локомотив» проведет матч (6+) на выезде с командой «Сибирь» в Новосибирске. Начало игры — в 15:30.
Изначально мэрия Ярославля анонсировала показ матча на новом табло на центральной Советской площади.
— В 15:30 на установленном экране жители и гости города смогут посмотреть выездной матч ярославской команды «Локомотив» с новосибирской командой «Сибирь». Приходите болеть за любимую команду вместе! — указали в посте администрации в Telegram.
Однако за несколько часов до начала трансляцию отменили. Как уточнили в мэрии, решение принято по техническим причинам.
К слову, матч планировали показывать на новеньком телеэкране за 3,5 миллиона рублей, который купили специально к Новому году.
Посмотреть игру ярославцы смогут по городскому ТВ или онлайн.
Предыдущий матч для «Локо» закончился санкциями. Нападающий Александр Радулов оштрафован за плевок в сторону судьи, а сам клуб получил штраф за кричалку болельщиков.