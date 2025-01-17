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Спорт В Ярославле отменили трансляцию матча «Локомотива» на центральной площади. Причина

В Ярославле отменили трансляцию матча «Локомотива» на центральной площади. Причина

Власти хотели показывать игру на новом экране

589
5 комментариев

В Ярославле отменили трансляцию матча «Локомотива» на центральной площади

Источник:

В пятницу, 17 января, ярославская команда «Локомотив» проведет матч (6+) на выезде с командой «Сибирь» в Новосибирске. Начало игры — в 15:30.

Изначально мэрия Ярославля анонсировала показ матча на новом табло на центральной Советской площади.

— В 15:30 на установленном экране жители и гости города смогут посмотреть выездной матч ярославской команды «Локомотив» с новосибирской командой «Сибирь». Приходите болеть за любимую команду вместе! — указали в посте администрации в Telegram.

Однако за несколько часов до начала трансляцию отменили. Как уточнили в мэрии, решение принято по техническим причинам.

К слову, матч планировали показывать на новеньком телеэкране за 3,5 миллиона рублей, который купили специально к Новому году.

Посмотреть игру ярославцы смогут по городскому ТВ или онлайн.

Предыдущий матч для «Локо» закончился санкциями. Нападающий Александр Радулов оштрафован за плевок в сторону судьи, а сам клуб получил штраф за кричалку болельщиков.

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Локомотив Хоккей Трансляция Матч Сибирь
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Комментарии
5
Гость
57 минут
Экран увезли на дачу к мэру
Гость
27 минут
За что не возьмутся везде облом !!!
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