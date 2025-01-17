Волонтеры жалуются на здоровье после уборки мазута на Черном море. А что ждать туристам, которые собираются в Анапу этим летом?

На пляжах ежедневно работают волонтеры, собирающие мазут Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Месяц назад в Керченском проливе потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили больше 9000 тонн мазута. По последним данным Минтранса, в море вытекло около 2400 тонн. В ведомстве отметили, что это «первая в мире авария с „тяжелым“ топочным мазутом марки М100», и пока нет испытанных технологий по очистке такого вида нефтепродуктов из толщи воды. Поэтому основной способ — уборка выброшенных нефтепродуктов на берегу. Сейчас группа ученых тестирует различные методы сбора и утилизации мазута и очистки почвы.

Больше всего пострадали песчаные пляжи Анапы. Всё это время тысячи людей ежедневно убирают мазут с береговой линии, также подключены силы военных, МЧС и Морспасслужбы. Работы продолжаются. При этом волонтеры стали жаловаться на проблемы со здоровьем. Какие симптомы у людей, что говорят врачи и как сейчас эксперты оценивают предстоящий курортный сезон в Анапе — 93.RU рассказывают в этом материале.

Одышка как будто при ковиде и ожоги кожи

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов рассказал вечером 15 января, что с начала экологической катастрофы за медицинской помощью обратились 146 волонтеров, которые участвовали в уборке мазута на черноморском побережье. Трех из них госпитализировали, остальные лечились на дому. По словам Филиппова, всех уже выписали. При этом в горбольнице Анапы выделили 14 дополнительных коек с подачей кислорода для пациентов с признаками отравления парами нефтепродуктов.

Некоторые работали на пляжах более семи часов в день, вдобавок ко всему в первое время не хватало средств индивидуальной защиты, и люди работали в тканевых перчатках и обычных масках, что ни в коем случае нельзя делать. Для уборки обязателен респиратор со специальным фильтром А1, резиновые сапоги и перчатки, очки и маслобензостойкий комбинезон.

При уборке мазута необходимы средства защиты Источник: Валерия Дульская / 93.RU











— Ощущались тошнота, привкус мазута во рту, нехватка воздуха, головокружение, тахикардия, быстрая усталость, головная боль, боли в животе, — рассказал 93.RU Павел, который в первые же дни прибыл в Анапу.

При этом, по его словам, он носил СИЗ (средство индивидуальной защиты), респиратор H1 с угольным фильтром, перчатки и строительные очки.

— СИЗы выдали, всё остальное было свое. Наоборот, привез в штаб в качестве гуманитарной помощи, но штабы оказались всем этим обеспечены, поэтому отдали другой группе, которая поехала убирать. (Люди) спрашивали сами про защиту. Там это не контролирует никто. Всем всё равно.

Вот что рассказывают другие волонтеры, с кем нам удалось пообщаться:

— В первый день поработал на совесть пару часов, после чего ощутил резь в глазах. Лицо было красное — не пойму, то ли от сильного ветра или просто загорел на солнце. После этого старался использовать защиту дыхания. Но девушкам определенно не место на берегу моря рядом с мазутом.

— Отравился мазутом в начале января, до сих пор лечусь, одышка — как будто при ковиде. При этом дышал через СИЗ, еду не ел там, пил воду только, и то свою — бутилированную.

— У меня в отряде ребята вызывали скорую себе, просили срочно и говорили, что мазутом отравились, в итоге скорую ждали пять часов.

— Несколько человек получили ожог кожи, и потом, не отмыв руки от мазута, трогали лицо.

Проблемы со здоровьем возникают и у тех, кто чистит от мазута птиц. По последним данным эколога Жоры Каваносяна, волонтеры поймали 6006 замазученных птиц. 2928 птиц погибли. Еще 3078 — находятся на реабилитации.

— Мыла птиц на Черноморской, 2, один день и второй день убирала пляж на Витязево. Оба дня была в специальном респираторе. Конечно, на мойке постоянно приходилось снимать его, кричать, просить воду на стол, просить убрать и всё такое. Два раза пила полисорб в течение 13 часов работы. Наутро встала и, конечно, чувствовала себя странно, потряхивало внутренне, но не критично. Пошла убирать пляж, зарегистрировалась в штабе. Респиратор был той же защиты, хороший. Ну и всё же открытое пространство, ветер. Прошло уже 10 дней, есть кашель, не сильный, но регулярно. Просто не душит, но как на грудь руку положили, давит слегка, нелегко мне дышится, — рассказала 93.RU молодая волонтерка Сусанна.

На днях в Сети завирусилось видео с волонтеркой Ларисой Шульц, где ее обнимает спасенный лебедь. Девушка помогает тяжелым и большим птицам, поэтому ее прозвали «матерью бакланов». Лариса призналась, что при расставании с лебедем она так растрогалась, что «плакала, обнимала и целовала». 15 января девушка сообщила в своих соцсетях, что ей потребовалась помощь медиков. Она отравилась парами мазута и проходит курс капельниц для лечения от интоксикации.

Лебедь был благодарен своей спасительнице Источник: Лариса Шульц / Instagram.com (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ)

— Если бы я знала, что помощь птицам вот так обернется, помогала бы я? Да… Сейчас спасаю себя. Всё под контролем. Осталось, по сути, три капельницы, — написала Шульц на своей странице в Instagram (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ).

Погиб подросток-волонтер. Причина в контакте с мазутом?

Также на днях в редакцию 93.RU обратился Михаил и рассказал, что его двоюродный 17-летний брат, студент Анапского индустриального техникума, погиб. По версии родных, он надышался мазутом во время уборки, а до этого у юноши не было проблем со здоровьем. В ответ руководство техникума заявило, что в уборке побережья не принимают участия несовершеннолетние ученики, но представители учебного заведения содействуют расследованию.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что погибший студент не был организованным волонтером на уборке пляжей курорта. Сейчас проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза. О причине смерти парня пока неизвестно — как только будут известны результаты экспертизы, их передадут следственным органам.

Пятна нефтепродуктов местами вновь выносит на берег после шторма Источник: Валерия Дульская / 93.RU











По мнению заместителя президента Российской академии образования и эпидемиолога Геннадия Онищенко, причинами внезапной смерти могли стать переутомление, резкое увеличение физической активности и проблемы с сердцем.

— То, что волонтер не мог отравиться, это очевидно, потому что от мазута не отравишься. Если его, конечно, на хлеб не мазать или не пить ту воду, в которой он растворяется. Если произойдет потепление, тогда еще можно будет говорить об отравлении, когда надышался парами нефтепродуктов, — рассказал Онищенко News.ru.

Для помощи волонтерам в Анапе работают шесть врачебно-фельдшерских постов на береговой линии: пять — на базе пунктов обогрева в Благовещенской, Витязево, в районе реки Можепсин, на Пионерском проспекте и в Джемете, еще один — в помещении, где моют птиц. Также вдоль берега патрулирует мобильный штаб территориального центра медицины катастроф Краснодарского края, в котором дежурят по три врача анестезиолога-реаниматолога.

Последствия контакта с мазутом — что говорят врачи

Эксперты советуют тем, кто занят в уборке мазута, соблюдать определенные правила, которые позволят сохранить здоровье. Помимо использования подходящего снаряжения, рекомендуется:

не трогать мазут голыми руками;

менять фильтры в респираторах раз в 1,5–2 часа;

пить 2,5 литра воды в день;

принимать сорбенты до работы и в конце дня;

делать перерывы в работе — 2 часа уборки, 1 час отдыха;

не трогать лицо грязными перчатками.

Получить средства защиты можно в штабах для волонтеров Источник: minkovaanna23 / T.me











— Даже внешне здоровые люди могут не знать о своей предрасположенности к аллергии и бронхиальной астме. Близкий контакт с токсичным веществом, с которым им до этого не приходилось сталкиваться, мог стать триггером для развития аллергических реакций. Несмотря на открытое пространство (на участках, где убирают мазут. — Прим. ред.), в воздухе сконцентрировано большое количество летучих соединений, образовавшихся в результате испарения мазута. Они действуют на дыхательную, нервную, сердечно-сосудистую системы, даже на желудочно-кишечный тракт человека. Происходит «закисление» крови и интоксикация организма, — рассказал 93.RU врач-аллерголог, иммунолог Клиники семейного здоровья «Сити-клиник» Сергей Петренко.

По данным врача, контакт с мазутом и парами нефтепродуктов может привести к таким заболеваниям, как:

аллергический контактный дерматит;

токсико-аллергический ринит;

конъюнктивит или риноконъюнктивит;

приступы атопической бронхиальной астмы.

— Людям, у которых диагностирована аллергия на различные виды аллергенов и хроническая бронхиальная астма, желательно не контактировать непосредственно с мазутом. Это может стать спусковым крючком для возникновения приступа удушья, ринита, высыпаний на коже и других аллергических реакций, — рассказал Сергей Петренко.

Что ждать от летнего отдыха в Анапе?

По данным туроператоров, обычно активные продажи отелей в Анапе начинаются ближе к весне, но массовых аннуляций забронированных туров пока нет. Перспективы летнего сезона зависят от темпов очистки пляжей, считают эксперты Российского союза туриндустрии.

В компании «Алеан» уточнили, что за период с 16 декабря по 9 января объемы бронирований летних туров снизились примерно на 40% по сравнению с прошлым годом. Доля аннуляций туров на лето в Анапу за этот период составила 28% — это на 10% выше, чем в том году.

— Массово аннулировать туры на лето россияне не спешат, потому что путевки приобретали в рамках акции раннего бронирования по привлекательной цене, а отменить поездку без штрафа можно и за две недели до заезда, — объяснила коммерческий директор Оксана Булах.

С виду море и берег могут выглядеть чистыми, но в песке еще находят маленькие сгустки мазута, для этого песок начали просеивать Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Вице-президент Ассоциации Туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в разговоре с 93.RU также отметил, что основное число бронирований на летний сезон ожидается ближе к весне.

— Бронирования замедлились, туристы взяли паузу. Они не отменяют старые бронирования, но и новых довольно немного в сравнении с 2024-м. Но основная волна бронирований еще впереди, она может начаться в марте–апреле. Сейчас нужно сконцентрироваться на работе по ликвидации последствий. Если туристы получат внятный сигнал от властей, что ситуация нормализовалась, то бронирования возобновятся, и все успеют съездить отдохнуть, — считает Ромашкин.

По словам вице-президента АТОР, из-за экологической катастрофы также возможно снижение цен на туры в Анапу.

— Я думаю, что это очень вероятно, но произойдет снижение цен в момент, когда станет известно об окончании ликвидации ЧС. Это будет полезно сделать, чтобы активизировать покупки туристов. Сейчас отели взяли паузу, тоже ждут информации, многие сами участвуют в очистке побережья, — заключил Ромашкин.

Власти показали, как почти за месяц изменилась картина на пляжах Анапы Источник: opershtab23 / T.me

Разные мнения по поводу курортного сезона — 2025 дают ученые. Научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян считает, что Краснодарский край будет вынужден «потерять минимум один туристический сезон» из-за разлива мазута. При этом морской геолог и научный журналист Константин Ранкс говорит, что многое зависит от темпов ликвидации федеральной ЧС.

— Думаю, если будут приложены все необходимые усилия для ликвидации последствий, природа очистится, и курортный сезон в Анапе летом состоится. Но всё равно отдыхать россияне будут с легким ароматом нефтепродуктов. Обидно, конечно, ведь в стране не так много теплых побережий. И к этим курортным зонам отношение должно быть в высшей степени внимательное, — рассказал Ранкс нашим коллегам из «Фонтанки».

Также недавно врач-педиатр из Москвы Юлия Савина порекомендовала воздержаться от купания в Черном море в Анапе летом 2025 года. Раньше женщина жила и работала на курорте.

При этом до начала курортного сезона остается чуть больше четырех месяцев, и ситуация еще может измениться. Поэтому устойчивого общего мнения по поводу летнего отдыха в Анапе у ученых и врачей пока нет. По словам главы МЧС Александра Куренкова, «пляжный сезон не под вопросом».

В Анапе тестируют технику, с помощью которой очищают песок Источник: opershtab23 / T.me

По последним данным МЧС Кубани на утро 16 января, с берега вывезены больше 165 тысяч тонн загрязненного грунта. В компании «Экобио» из Крымского района, которая очищает замазученный песок с пляжей Анапы с помощью бактерий, рассказали, что завершить процесс очищения планируют в течение 1,5–2 месяцев. Также на самом побережье стали применять новую технику, которая прогоняет песок через сито с маленькими ячейками.