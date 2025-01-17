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Образование тест А вы хорошо знаете историю России? Сложный тест для самых умных ярославцев

А вы хорошо знаете историю России? Сложный тест для самых умных ярославцев

Даже не представляем, кто с ним сможет справиться

5 017
2 комментария

Только самые внимательные и эрудированные смогут ответить на все вопросы правильно

Источник:

История России — это целый калейдоскоп событий, людей и изменений. От первых славянских поселений до крупнейшей мировой державы, от Киевской Руси до Российской Федерации, история России полна великих побед и трагических поражений, революций, реформ и непростых решений. Вот видите, рассказывая обо всем этом, легко можно сорваться на стихи. Но сейчас не о них. А о десятке вопросов, правильно ответить на которые смогут только настоящие знатоки.

ТЕСТПройден 2020 раз
1 / 10

Помните даты начала и окончания Великой Отечественной войны?

  • 22 июля 1941-го — 28 мая 1945-го

  • 1 сентября 1939-го — 9 мая 1945-го

  • 22 июня 1941-го — 18 июля 1946-го

  • 22 июня 1941-го — 9 мая 1945-го

2 / 10

В каком году прошли Олимпийские игры в Москве?

  • 1980

  • 1977

  • 1982

  • 1969

3 / 10

При правлении какого князя произошел разгром Хазарского каганата?

  • Святослав

  • Владимир

  • Ярослав Мудрый

  • Мстислав

4 / 10

Через какую из этих рек проходил торговый путь «из варяг в греки»?

  • Волга

  • Дунай

  • Вена

  • Днепр

5 / 10

Что сделало Временное правительство 14 сентября 1917 года?

  • Распустило Учредительное собрание

  • Провозгласило Российскую империю Российской республикой

  • Завершило революцию мирным путем

  • Приняло закон о свободе собраний и союзов

6 / 10

Кто находился во главе Совета народных комиссаров с момента его создания?

  • Иосиф Сталин

  • Лев Троцкий

  • Владимир Ленин

  • Лавр Корнилов

7 / 10

Кто провел первую налоговую реформу в русских землях и установил уроки и погосты?

  • Княгиня Ольга

  • Ярослав Мудрый

  • Князь Рюрик

  • Владимир Мономах

8 / 10

Какое из перечисленных событий произошло после Первой мировой войны?

  • Октябрьская революция

  • Введение Новой экономической политики

  • Русско-японская война

  • Подписание Портсмутского мира

9 / 10

Что провозглашало Беловежское соглашение?

  • Создание СССР

  • Отделение РСФСР

  • Образование СНГ

  • Нет правильного ответа

10 / 10

Как назывался период, когда у власти находился Леонид Брежнев?

  • Оттепель

  • Легкое время

  • Тяжелые времена

  • Эпоха застоя

Попробуйте также пройти этот тест про СССР. Даже если вы не застали ту эпоху, вам будет интересно узнать о ней кое-что новое.

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Тест Историки Школьные знания История Прошлое Знания Обучение Образование Развлечения
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Комментарии
2
Гость
1 час
жена Ивана Страшного с кавказских гор сделала много для его опричнины и кровавых событий, прививая ему дикие обычаи и зверства - в россии реально история ходит по кругу и ничему не учит
Гость
16 января, 17:05
Сложный тест? Вы людей за дураков держите?
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