Украина заключила столетнее сотрудничество с Великобританией, а Путин и Трамп планируют личную встречу: главное об СВО за неделю

Стороны готовы начать обсуждать завершение СВО Источник: WHITEHOUSE / Flickr.com











ВСУ ежедневно атакуют регионы России, несмотря на это, Российская армия преуспевает в освобождении населенных пунктов. Украина заключает соглашение о столетнем сотрудничестве с Великобританией, а Москва и Вашингтон планируют переговоры после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа.

Каждый день в зоне СВО происходит множество событий. Расскажем о самых главных, которые случились за эту неделю.

Атаки

Российские регионы продолжают подвергаться атаке со стороны ВСУ. На этой неделе дроны прилетели на территорию Саратовской, Брянской, Тамбовской, Курской, Белгородской, Воронежской областей и Казани. Без разрушений не обошлось.

В Казани удар пришелся по химическому заводу «Оргсинтез». Очевидцы заметили дроны над селом Осиновка, а затем услышали взрыв. После этого на месте ЧП наблюдался сильный дым, а небо озарило оранжевым светом.

Очевидцы сняли пожар Источник: Казань Онлайн / «ВКонтакте»

В аэропорту города ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. То же самое происходило в воздушных гаванях Калуги, Саратова и Тамбова, Пензы и Ульяновска.

Также украинские беспилотники атаковали два промышленных предприятия в Саратове и Энгельсе. По информации главы региона Романа Бусаргина, обошлось без пострадавших, однако последствия пожара на нефтебазе пытаются ликвидировать по сей день. Губернатор отмечает, что площадь возгорания значительно снизилась.

Серия взрывов напугала жителей города Котовска в Тамбовской области. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. БПЛА двигались в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать, но система ПВО смогла предотвратить удар.

А вот нефтебаза в Воронежской области пострадала от налета беспилотников, там произошло возгорание. Обошлось без жертв, последствия устраняли оперативные службы.

В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы в Воронежской области Источник: voronezh_chp / Telegram

ВСУ производили атаки ракетами ATACMS, крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

В ответ на удары Россия атаковала объекты газовой инфраструктуры Украины, поразив наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области Украины. Также под обстрел попала энергетическая инфраструктура, в Евросоюзе подобные удары назвали «хирургическими».

— Не вызывает сомнений, что украинская энергетическая система находится под невероятным давлением в результате постоянных хирургических ударов российской армии, — сказала на брифинге представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Украина пытается бить не только по российским регионам. На этой неделе министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что зафиксированы попытки ударов на один из объектов инфраструктуры «Турецкого потока». После атаки перебоев в подаче газа не наблюдалось.

Освобождение населенных пунктов

Несмотря на многочисленные атаки беспилотников, армия России на этой неделе преуспела в освобождении населенных пунктов. Наступление продолжается в Харьковской и Запорожской областях, но основные фронтовые события происходят в ДНР.

По информации Минобороны РФ, освобождены пять населенных пункта в Донецкой Народной Республике: Шевченко, Янтарное Терны, Песчаное и Нескучное, а также Калиново в Харьковской области.

Украина и Великобритания подписали столетнее соглашение

Пока на фронте идут бои, президент Украины Владимир Зеленский не теряет возможности и заключает соглашение о столетнем сотрудничестве с Великобританией. Договор был подписан 16 января британским премьером Кимом Стармером.

В рамках этого соглашения Великобритания расширит программу подготовки украинских военных и будет развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения и создания оружия.

Эксперты MK.RU уверены, что главной проблемой для России в этом случае могут стать морские беспилотники британского производства. Лондон обладает серьезно развитыми компетенциями для производства современных типов беспилотных систем.

Депутат Госдумы Алексей Чепа уверен, что в этой ситуации Великобритания выступает больше как провокатор. Он считает договор и соглашение о столетнем партнерстве показушными действиями, направленными на то, чтобы попытаться заставить Киев воевать до последнего украинца, передает «Лента.ру».

В ближайшие годы Киев может сблизиться с Западом еще сильнее. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос надеется, что ЕС откроет переговоры по существу с Украиной и Молдавией.

Продвинуть процесс вступления Украины в Евросоюз пообещал и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Переговоры

Пока Киев пытается выстроить долгосрочные отношения с западными странами, Россия и США договариваются о переговорах после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передают РИА Новости.

Сам Дональд Трамп заявил о желании личной встречи с главой России Владимиром Путиным. Он упомянул, что это желание взаимно и осталось лишь дождаться инаугурации.

— Он [Путин] хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень оперативно. Но, честно говоря, нужно немного времени, чтобы попасть в офис, — сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что подготовка к встрече уже идет. Она может состояться уже в ближайшие дни или недели. Формат определят после телефонного разговора.

На встрече планируют обсудить урегулирование конфликта на Украине. Дональд Трамп рассчитывает достичь мира в течение шести месяцев. А вот Кит Келлог, будущий специальный представитель президента США по Украине, назвал более оптимистичный срок — 100 дней.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии упоминал, что готов к встрече с Трампом. В качестве условий он предлагал принять во внимание стамбульские договоренности. Они подразумевают нейтральный статус Украины, то есть отказ от присоединения к НАТО, размещение иностранных войск на территории страны, разработку ядерного оружия и проведение военных учений только с согласия государств-гарантов.

В настоящее время российская сторона готова к компромиссам, но украинская сторона не желает обсуждать этот вопрос. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена изучать позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине и ждет от него конкретных предложений.

Пока же никаких предложений с его стороны не поступало. Глава МИД уточнил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины, но для урегулирования нужно договариваться о более масштабных вопросах в евразийском формате.

Известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа готовит стратегию по санкциям против России, включая энергетический сектор, для содействия урегулированию между РФ и Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Стратегия предусматривает два варианта в зависимости от стадии возможной сделки: ослабление санкций или «меры доброй воли» при приближении соглашения о завершении конфликта, или ужесточение санкций для давления на РФ.

Послабления могут включать поднятие потолка цен на нефть из РФ выше 60 долларов за баррель, ужесточения — усиление вторичных санкций или мер против судов, перевозящих нефть из РФ.

Многие советники Трампа поддерживают идею создания на Украине зоны, свободной от военных действий, в рамках урегулирования конфликта. По их мнению, на этой территории должны быть размещены европейские войска, которые будут осуществлять патрулирование, передает Reuters.