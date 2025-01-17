«Любители отсчитывать мелочь»: ярославцы выступили за отмену оплаты проезда наличными в транспорте

Пассажиры поспорили о том, как удобнее платить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле не утихают споры по поводу отмены оплаты наличными проезда в общественном транспорте. Новое правило действует в столице Золотого кольца с 1 января 2025 года. Теперь расплачиваться можно лишь безналичными способами. Какими именно, мы рассказывали здесь.

Прокуратура уже начала проверку, омбудсмен по правам человека выступил против нововведений, а юрист и вовсе назвал такую инициативу незаконной.

Ярославцы спорят между собой, удобно ли теперь платить за проезд по новым правилам. Приводим мнения читателей 76.RU.

«Люди все пишут — неудобно!»

Часть жителей города уверена, что нужно предоставлять пассажирам выбор. Многим неудобно оплачивать проезд картой.

Гость

— Ситуации в жизни бывают разные. Поэтому право жителей осуществить оплату наличкой необходимо сохранить. Я пожилой человек, карту часто забываю дома, езжу редко! Что же теперь, штрафы платить? Люди все пишут — неудобно! Всё равно своё проталкивают! Безразличие к нуждам людей! Большинство будет оплачивать картами, но возможность оплаты наличкой надо сохранить! Услышьте же людей!

Гость

— У меня мать пенсионерка. На автобусе ездит 2-3 раза в год, до поликлиники. Ей не выгодно оформлять транспортную карту, так как она будет постоянно блокироваться, по истечении времени длительного не пользования. Карты у неё нет. Почтальон приносит пенсию на дом. Как таким людям добраться до поликлиники?

Гость

— Поставьте себя на место иногороднего, приехавшего на вокзал. Первым делом он сядет в автобус, а потом будет разбираться как платить. И в чём его вина, если у него нет карты? Значит, уже на остановке его должен ждать автомат по продаже талонов на разовую поездку, в том числе и за наличку.

Гость

— А если на карте деньги кончились или дома ее забыл? Приложение тоже не вариант, у некоторых кнопочные телефоны или памяти нет в смартфонах на еще одно очень нужное приложение. А у детей нет банковских карт, а покупать проездной ради одной поездки в неделю накладно.

Антонина Фёдорова

— Я живу в деревне, пенсию получаю наличными, в город езжу очень редко. Есть транспортная карта, но чтоб её получить, пополнить, надо же все равно в город ехать. Молодым легко рассуждать о всяких новшествах, но не надо забывать о старых людях. Не все могут быстро адаптироваться к постоянным изменениям. Правильно выше пишут, что ситуации бывают разные, например, можно забыть карту дома.

«Почему не волнует вопрос безопасности?»

Но нашлись и те, кто считает, что отмена оплаты проезда наличными — верное решение.

Гость

— Надо только сделать стоимость оплаты наличкой рублей 100 — и тут же чудесным образом произойдёт «прозрение слепых и исцеление безногих». Сразу же у всех и карты появятся и дома они их перестанут забывать.

Гость

— Платить наличными, это просто бред. Сейчас у всех пенсионеров есть карты. Не говоря уже о работающем населении. Есть, конечно, такие любители отсчитывать мелочь.

Гость

— Надо, чтобы все валидаторы идеально работали, и все будет замечательно.

Albina

— А почему никого из комментирующих не волнует вопрос безопасности? Это нормально, когда водитель одной рукой управляет транспортом, а другой выдает сдачу? Или будем ждать на каждой остановке, когда противники карт купят билеты?

Гость

— Мне было бы все равно, если бы оплачивающие наличными не отвлекали водителя, который меня везет. Водители маршруток как в цирке: одной рукой за баранку, другой карту прикладывают или мелочь сдают. А потом бьют по тормозам так, что все падают, так как внимание отвлечено. Пусть бдительная общественность приведет веские основания, почему ей до зарезу нужны именно наличные в качестве оплаты.