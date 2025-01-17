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Криминал «Ударил по голове»: в Ярославской области хотят возбудить уголовное дело из-за потасовки школьников

«Ударил по голове»: в Ярославской области хотят возбудить уголовное дело из-за потасовки школьников

12-летний мальчик получил травму, а его не отправили к врачу

389
2 комментария

За помощью обратилась мама пострадавшего мальчика

Источник:

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом, который случился в одной из школ Ростова Великого в Ярославской области. В ноябре 2024 года во время перемены между двумя учениками произошла перепалка. Один из них ударил 12-летнего одноклассника по голове.

Как сообщили в пресс-службе СК, за помощью к правоохранителям обратилась мама пострадавшего ребенка. Она рассказала, что после удара у ее сына пошла кровь, но никто вовремя не обратил на это внимания.

— Несмотря на открывшееся кровотечение и жалобы ребенка на головокружение и слабость, классный руководитель и другие учителя не уведомили родителей о произошедшем, а также не приняли мер к оказанию ученику медицинской помощи, направив его на урок, — рассказали в информационном центре СК России.

После случившегося мальчик рассказал обо всем маме, и та сразу повезла его в больницу. Врачи диагностировали травму головы и ушиб спинки носа у подростка. Возмущенная женщина попыталась обратиться в компетентные органы, но результата это не дало.

— До настоящего времени никто к ответственности не привлечен, — пояснили в следственном комитете.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

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Школьник СК Бастрыкин Уголовное дело Драка в школе
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Комментарии
2
Гость
56 минут
Учился в своё время в 81 школе, драки были и кровь была и зубы вышибали , учителям было вообще плевать, лишь бы всё замять
Гость
37 минут
Правильно
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