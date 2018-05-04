×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Ярославский губернатор обзавёлся личным пресс-секретарём: ей 23 и она из Госдумы

4 мая 2018 14:41
7 430 19
власть, Ярославль, правительство Ярославской области, Анастасия Харитонова

У губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова появился личный пресс-секретарь. Работать на этой должности из Москвы приехала 23-летняя Анастасия Харитонова. До этого связями с общественностью и общением с журналистами занимались специалисты управления массовых коммуникаций регионального правительства.

Новый пресс-секретарь губернатора сегодня уже вышла на работу в правительстве Ярославской области.

— В 2016 году закончила факультет журналистики МГУ. Затем поступила в магистратуру МГИМО по направлению «международная журналистика». До конца мая мне предстоит защитить диссертацию, — рассказала о себе Анастасия Харитонова. — Работала главным редактором журнала ToBuild, а также проходила преддипломную практику в управлении аппарата Государственной думы Российской Федерации в отделе организации работы СМИ.

В правительственной курилке Анастасию уже окрестили «юной гимнасткой». Между собой сотрудники правительства Ярославской области обсуждают спортивные достижения нового пресс-секретаря губернатора. Но сама Харитонова об этом говорить публично не любит.

— Я считаю, что в связи с моей должностью обсуждать это неуместно, — сказала пресс-секретарь. — Да, я занималась гимнастикой. Но выбирая между большим спортом и образованием, я сделала свой выбор. И бросила все силы на образование.

Сам губернатор Ярославской области сейчас находится в отпуске. Он ушёл отдыхать сразу после того, как в регионе разгорелся мусорный скандал. Глава региона признался на своих страницах в социальных сетях, что отходы из столицы всё же привозят на ярославский полигон «Скоково». После этого Дмитрий Миронов так ни разу и не выступил публично. Вероятно, что теперь с пресс-секретарём он станет более открытым.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Анастасия Харитонова
Продажа авто, мото
Далее: Танки вместо машин: где в Ярославле 9 Мая перекроют дороги

Новое на сайте
Вопрос-ответ: кассы нового образца

Вопрос-ответ: кассы нового образца
Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках

Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках
Кукольное царство ждет ярославцев

Кукольное царство ждет ярославцев
Бензин под контролем

Бензин под контролем
Тотальный контроль: как следят за качеством продуктов

Тотальный контроль: как следят за качеством продуктов

Фильм недели
вчера
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (2): Что скажет наш доморощенный... далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Комментарии (12): Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,77 63,14
EUR 74,92 75,29
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 05.05
USD 63,20 -0,28
EUR 75,64 -0,49
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.