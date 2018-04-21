×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

«Плевок в лицо работникам культуры»: в Ярославле бюджетников заставили разгребать под дождём свалку

21 апреля 2018 18:49
4 651 17
весна, Ярославль, субботник

Сегодня в Ярославле прошёл общегородской субботник. Силами горожан разгребли более 700 свалок. И не всем это понравилось. Бюджетники пожаловались на то, что их заставили в дождь идти разгребать мусор.

— Очередной плевок в лицо работникам культуры от нашего доблестного мэра, — возмущена сотрудница дома культуры «Магистраль» Любовь Лукьянова. — Нас выгнали в проливной дождь убирать помойку. Речь не идет о насилии, это обычная практика, когда всех приглашают прийти на субботник в добровольно-принудительном порядке. Но раньше мы убирали листву в парке, а сегодня нас пригласили убирать свалку.

В мэрии же сказали, что никаких распоряжений отправлять кого-то на свалки не раздавали.

— Каждый человек вправе сам решать, принимать участие в субботнике или нет, — объяснил руководитель информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Хаджи Бадалов. — Любой человек также может решить, куда идти наводить порядок — в свой двор или в центральный городской парк.

В субботнике приняли участие 43 с лишним тысячи человек.

— Участники субботника высадили 677 деревьев и 158 кустарников, — озвучил цифры Хаджи Бадалов. — Жители Ярославля, работники предприятий города и активная молодежь совместно убрали мусор с 739 несанкционированных свалок.

А ещё сегодня Ярославль стал зеленее. Около парка 1000-летия общественники вместе с чиновниками высадили 200 саженцев вишни. Каждое дерево будущего сада именное — табличку с соответствующим обозначением установил каждый, кто его посадил. Высадил свой саженец и мэр Ярославля Владимир Слепцов. А ещё он повесил на дерево кормушку для птиц.

— Несмотря на дождливую погоду, в первый день месячника горожанами был проделан большой объем по благоустройству, — остались довольны городские власти. — Работы по уборке территории и высаживанию деревьев будут продолжены и дальше.

Между тем в интернете сегодня весь день люди спорят на тему важности субботников. Одни считают своим долгом помочь властям привести город в порядок, другие же уверены, что следить за порядком — обязанность департамента городского хозяйства, а не налогоплательщиков.

Отличилась на субботнике сегодня и скандально известная депутат муниципалитета Юлия Миронова. Она приехала убирать мусор в дорогущей куртке и отчитала борцов с мусором.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Любовь Лукьянова, мэрия Ярославля, Юлия Миронова
Продажа авто, мото
Далее: В Ярославле для детей нарисуют специальную дорожную разметку

Новое на сайте
Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды

Закрывайте окна! Спасатели предупредили ярославцев об опасностях из-за непогоды
Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья

Квартирный «трейд-ин» и другие приключения покупателей жилья
«Рекордные осадки и гололедица»: синоптики рассказали, когда Ярославль завалит снегом

«Рекордные осадки и гололедица»: синоптики рассказали, когда Ярославль завалит снегом
Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности

Сбербанк — генеральный партнер IV Всероссийской недели финансовой грамотности
Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Фильм недели
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Комментарии (13): Да, фильм интересный,... далее
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Комментарии (18): Сколько еще будут снимать... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,00 61,99
EUR 75,06 75,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 21.04
USD 61,32 0,46
EUR 75,65 0,25
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.