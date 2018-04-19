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Правительство: на полигон «Скоково» мусор будут ввозить не больше года

19 апреля 2018 12:32
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Ярославль, мусорный скандал

В правительстве Ярославской области рассказали, что держат под постоянным контролем ситуацию с полигоном «Скоково» Власти уверяют: свободная ёмкость объекта сейчас превышает 50%, и остаточное время работы полигона — около 20 лет. Накануне состояние территории проверили экологи, смотрели систему работы со стоками и меры пожарной безопасности. 

— Мы рассматриваем это как временную меру, ожидается, что ввоз московских отходов будет проходить в период до года, — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. — Региону будет выделен межбюджетный трансферт в размере 500 миллионов рублей.

Каждый день полигон будет принимать не более 350 тонн твердых бытовых отходов. По данным властей, в годовом размере это не превышает 4-х процентов от остаточной вместимости.

— Трансферт позволит усилить производственный потенциал полигона и обеспечит регулярность мониторинга состояния окружающей среды в зоне воздействия полигона, — говорят в правительстве.

Однако, если прибегнуть к простой математике, то 200 тысяч тонн, которые должна будет привезти нам Москва, это 547 тонн ежедневно в течение 365 дней. 

Вчера в центре прошёл антимусорный митинг, а сегодня начинает свою работу координационный совет «Мусорная оборона». Так Ярославль бунтует против ввоза столичного мусора в Ярославскую область.

Ольга Прохорова
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Фото: правительство Ярославской области
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